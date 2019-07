Ausbildungsjahr 2019 / 2020 - 761 Auszubildende starten Handwerkskarriere.

Beginn des Ausbildungsjahres 2019 / 2020 - Im Bezirk der Handwerkskammer Halle beginnen Anfang August 761 junge Menschen eine Ausbildung im Handwerk. Im vergangenen Jahr gab es 684 neue Auszubildende, im Jahr 2017 lag die Zahl bei 667. „Weitere 400 bis 450 könnten in den nächsten Wochen hinzukommen, da manche Unternehmen erst im September mit der Ausbildung beginnen oder aber spätentschlossene Schulabgänger erst jetzt Verträge unterzeichnen. Wir gehen davon aus, dass wir das Niveau aus dem Vorjahr halten“, sagt der Präsident der Handwerksammer Halle, Thomas Keindorf. „Insgesamt werden dann in den 13.900 Handwerksbetrieben mehr als 3.400 Auszubildende ausgebildet.“



Am meisten werden bei den jungen Männern Ausbildungen in den Metall- und Elektrohandwerken (Kfz-Mechatroniker, Elektroniker, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Metallbauer, Land- und Baumaschinenmechatroniker), in den Bau- und Ausbauhandwerken (Maurer, Zimmerer, Dachdecker, Maler und Lackierer, Fahrzeuglackierer,) sowie in den Holzhandwerken (Tischler) nachgefragt. Bei den weiblichen Lehrlingen sind besonders beliebte Berufe: Friseurin, Kauffrau für Büromanagement, Augenoptikerin, Konditorin, Zahntechnikerin, Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk.



Insgesamt bietet das Handwerk 130 Ausbildungsberufe an. „Von A wie Augenoptiker bis Z wie Zweiradmechatroniker ist für jeden etwas zu finden“, ermutigt Handwerkskammer-Präsident Thomas Keindorf zu einer Ausbildung im Handwerk. „Derzeit haben wir noch über 400 freie Stellen. Ein Einstieg in die Ausbildung ist auch nach dem 1. August möglich.“



Freie Ausbildungsplätze unter: https://www.hwkhalle.de/ausbildung oder in der App „Handwerksradar2.0“







