Führende Branchenverbände wählen die 100 Führungsfrauen der Mobilitätsbranche

Frauen sind in der Mobilitätsbranche nach wie vor unterrepräsentiert – insbesondere in technischen Berufen – und diejenigen, die es gibt, treten zu selten in Erscheinung. Doch es gibt sie, die führenden Frauen der Mobilitätsbranche. Sie sind fachlich kompetent und inspirierend und sie sorgen als Vorbilder dafür, dass sich mehr Talente für unsere Branche entscheiden. Um ihre Sichtbarkeit stärker zu fördern, veröffentlichen der Verband deutscher Unternehmerinnen (VdU), Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, IHK Berlin, das Frauennetzwerk der Allianz pro Schiene, das Deutsche Verkehrsforum und Women in Mobility (WiM) zum zweiten Mal die Liste weiblicher Führungskräfte der Mobilitätsbranche.

In einem mehrstufigen Prozess wählte eine Jury unter Hunderten von Nominierungen aus, die online von Vertretern der Verkehrswirtschaft, Verkehrsverbänden, Karrierenetzwerkern, Headhuntern, Politikern und Branchenkennern eingingen. Vor allem Führungspersönlichkeiten in technischen Bereichen wurden ausgewählt, da Frauen in MINT-Bereichen besonders als Vorbilder herausgestellt werden sollen. Die ausgewählten Persönlichkeiten zeichnen sich durch eines oder mehrere der folgenden Merkmale aus: Führungsstärke, konsequente und eigenverantwortliche Verbesserungen im Unternehmen, maßgebliches Mitgestalten von Veränderungsprozessen, Innovationskraft und/oder vorbildliches Verhalten. Die Jury legte Wert darauf, eine gute Mischung zwischen Wirtschaft (Mittelstand, Konzern und Selbständige) und Wissenschaft zu finden, auch um die Vernetzung der einzelnen Gruppen im Sinne der Innovationskraft zu fördern. Mit dem Ziel die Liste verkehrsträgerübergreifender als 2017 zu gestalten, wurden weitere Mitglieder in die Jury berufen und der Kreis der Partner erweitert.

Um den fachlichen Diskurs zu fördern, werden alle 100 Frauen zum gemeinsamen Luncheon am 1. Oktober 2019 auf dem Railway Forum in Berlin eingeladen. Mehr Informationen zur Jury, zu den Zielen und zu der Veranstaltung: www.wim-luncheon.de

Zitate der Jurymitglieder:

Sarah Stark (DVF) erklärt:„In allen Bereichen der Mobilitätswirtschaft ist der Fachkräftemangel eine große Herausforderung. Frauen stellen die Hälfte der gut ausgebildeten Nachwuchskräfte – darauf können und wollen die Unternehmen nicht verzichten. Deshalb heben wir weibliche Vorbilder hervor, um jungen Frauen zu zeigen, dass unsere Branche spannend ist und sie hier die Zukunft bewegen und gestalten können.“

„Sichtbar machen, mit wie viel Know How, Power und Kreativität Entscheiderinnen bereits heute an der Verkehrswende arbeiten und welche weiteren enormen Potenziale in einer gestiegenen Vielfalt liegen, sind zentrale Anliegen unseres Engagements“, sagt Martina Löbe (Women in Mobility).

Flora Bellina (Die Mobilistinnen) meint: „Gerade die neuen Mobilitätsplattformen, die alle Verkehrsträger verbinden und Mobilität unbeschwert und leichtgängig gestalten, zeigen, dass individueller und öffentlicher Verkehr im Team überzeugen. Ebenso wir gemischte Teams in Unternehmen.“

„Diese Frauen sind so unterschiedlich und haben doch eines gemeinsam: Sie zeigen Vielfalt und verändern die Verkehrswelt!“, betont Kristina Kebeck (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ, Women Mobilize Women).

Evelyne de Gruyter (VdU) ergänzt: „Vielfalt fördert Innovation! Das gilt für alle Bereiche der Wirtschaft, insbesondere in dem MINT-Umfeld. Unsere Wirtschaft braucht mehr MINT – und MINT braucht mehr Frauen.“

Lutz Hübner (Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie) führt aus: „Es ist unsere Aufgabe, Netzwerke zu fördern, in denen Fachfragen erörtert werden. Damit unterstützen wir nicht nur den Erfahrungsaustausch, sondern bringen die richtigen Entscheiderinnen zusammen. Die Einladung sowie der Austausch auf dem Women in Mobility Luncheon tragen dazu bei, dass die Leuchtturm-Funktion gelebt wird und gemeinsam für die Branche geworben wird.“

„Eine Laufbahn in einer technischen Branche bietet in der Regel gute Verdienst- und Karrierechancen, dennoch sind Frauen in den klassischen MINT-Berufen immer noch unterrepräsentiert. Um mehr junge Frauen für technische Berufe zu gewinnen, sind Rollenvorbilder wichtig. Die Top 100 Frauen nehmen diese Vorbildrolle ein: Sie machen sichtbar, wie attraktiv technische Berufe sind.“, so Carolin Preuss (IHK Berlin).

Hintergrund:

Im Jahr 2016 haben sich führende Verbände auf Initiative von Larissa Zeichhardt anlässlich der Branchenmesse InnoTrans zusammengetan, um Unternehmerinnen und Managerinnen aus den Fachbereichen „Rund ums Gleis“ zu einem „Ladies Lunch“ einzuladen. „Als ich erfuhr, dass in der EU nur 17,5 Prozent der Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) weiblich und davon unter 10 Prozent in technischen Bereichen tätig sind, musste ich aktiv werden.“ Eine von der EU-Kommission veröffentliche Studie, bezifferte den Anteil von Frauen in der gesamten Transportindustrie auf 22 Prozent. Das größte Ungleichgewicht gab es 2016 im Bereich Straßenbau und Schienentechnik mit nur 14 Prozent Frauen.

Vorbilder sichtbar zu machen, war das Ziel der ersten Veröffentlichung der Top 100 Frauen der Verkehrswirtschaft (2017) und der korrespondierenden Netzwerkveranstaltung auf dem 5. Railway Forum in Berlin. Im Anschluss formulierten Larissa Zeichhardt mit dem Organisationsteam von Women in Mobility Berlin ein Ziel: „Der Frauenanteil der Bahnbranche soll bis 2020 von aktuell 22% auf 40% ansteigen.“ Dass die Branche sich nach Frauennetzwerken sehnt, wurde auf der InnoTrans 2018 mehr als deutlich: 800 Frauen kamen auf dem Women in Mobility InnoTrans Luncheon zum Netzwerken zusammen.

Pünktlich zum 6. Railway Forum werden 2019 wieder die 100 Führungsfrauen der Mobilitätsbranche veröffentlicht. Die Liste finden Sie hier:

100 Führungsfrauen der Mobilitätsbranche, deutschsprachiger Raum, Schwerpunkt Technik



Nominiert wurden Frauen, die in der Verkehrswirtschaft im deutschsprachigen Raum hauptberuflich und mit technischem Schwerpunkt tätig sind. Die ausgezeichneten 100 Führungsfrauen beeinflussen die Branche durch Fachwissen, Führungsstärke, konsequente und eigenverantwortliche Verbesserungen, maßgebliches Mitgestalten, Innovationskraft und vorbildliches Verhalten. Einige sind als Hoffnungsträgerinnen aufgefallen, andere als Influencer in der Branche so präsent, dass sie über den eigenen Fachbereich hinaus einen positiven Einfluss ausüben. Vorschläge für die Nominierungen kamen aus der Verkehrswirtschaft (Online eingegangen via www.wim-luncheon.de), von Headhuntern, aus Personalabteilungen, aus Branchennetzwerken und aus der Politik. Ziel dieser Veröffentlichung ist es, Vorbilder sichtbar zu machen und Netzwerke zu fördern, in denen Fachfragen erörtert werden.



Prof. Dr. Christine Ahrend Vizepräsidentin, Professur für integrierte Verkehrsplanung Technische Universität Berlin Manuela Aichele Geschäftsführerin era-contact GmbH Kirsten Andernach Direktorin Prozesse & Strategie Spitzke SE Renate Bay Geschäftsführerin ASC GmbH Flora Bellina Leiterin Free2Move Groupe PSA Anja Benesch Betriebsleiterin und Leiterin Verkehr Mürztaler Verkehrsgesellschaft mbH Agnes Bernot Head of Digital Operations Deutsche Bahn AG Julia Binder Influencer Deutsche Post AG Dagmar Blume Leiterin strategische Großprojekte Bombardier Transportation GmbH Rabea Böhme Senior Manager Business Development RIO, Traton SE Ute Bonde Geschäftsführerin Projektrealisierungs GmbH U5 Berit Börke Vorstand TX Logistik AG Katja Busch Leiterin DHL Customer Solutions & Innovations Deutsche Post AG Petra Cardinal Geschäftsführerin Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbH Petra Coordes Bereichsleiterin Verkehrsplanung, Prokuristin Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH Diana Deutzer Geschäftsführerin Deutzer Technische Kohle GmbH Katja Diehl Influencer She drives mobility Jutta Echterhoff-Beeke Geschäftsführerin Bauunternehmen Echterhoff GmbH & CO. KG Magali Euverte Vorstand Keolis Deutschland GmbH Claudia Falkinger Senior Innovation Manager ÖBB Holding AG Dr. Irene Feige Institutsleiterin Institut für Mobilitätsforschung (ifmo)

Claudia Flecken Geschäftsführerin Hamburg Port Authority AöR Annett Fomin-Fischer Influencer Heinrich & Mortinger GmbH Ute Franke Gründerin, Geschäftsführerin 5micron GmbH Renate Gäbelein Managing Director ATECH - Antriebstechnik GmbH Prof. Dr. Regine Gerike Professur Verkehrsplanung & Straßenverkehrstechnik Technische Universität Dresden Nadine Gottschalk Geschäftsführerin IOB mbH Prof. Dr. Christine Große Professur für Schienenverkehr Fachhochschule Erfurt Nicole Grummini Abteilungsleiterin Fahrdienst U-Bahn Berliner Verkehrsbetriebe AöR Stefanie Haaks Vorsitzende Kölner Verkehrs-Betriebe AG Annegret Haas Geschäftsführerin Railbeton Haas KG Maja Halver Geschäftsführerin Ajax Loktechnik GmbH Karen Hanke Projektmanagerin Rolling Stock ALSTOM Transport Deutschland GmbH Dr. Juliane Haupt Head of Business Partnerships Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH Dr. Annika Hauptvogel Head of Technology Siemens Mobility Services AG Coco Heger-Mehnert Trendforschung Mobilität / Digitalisierung Verkehrsverbund Rhein Ruhr AöR Susanne Henckel Geschäftsführerin VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH Cora Hentrich-Henne Managing Director ALSTOM Schienenfahrzeuge AG Annette Hering Unternehmensleiterin Hering Bahnbau GmbH Prof. Dr. Silja Hoffmann Professur für multimodale Verkehrssysteme Technischen Universität München Julia Holze Influencer Siemens Mobility GmbH Irin Horbach Director of Product Management KONUX GmbH Dr. Annika Hundertmark Leiterin Digitalisierung Bahnbetrieb DB Netz AG Dr. Bärbel Jäger Abteilungsleiterin Bahnsysteme Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Sabine Jaskula Vorstand ZF Friedrichshafen AG Prof. Dr. Sabina Jeschke Vorstand Digitalisierung & Technik Deutsche Bahn AG Kathrine Jost Head of DB Projects Locomotives Bombardier Transportation GmbH Heike Junge-Latz Leiterin Bereitstellung und Instandhaltung DB Fernverkehr AG Renata Jungo Brüngger Vorstand Daimler AG Cornelia Kadatz Leiterin Bahnhofsmanagement Berlin Hauptbahnhof Deutsche Bahn AG

Tanja Kampa Influencer ALSTOM Transport Deutschland GmbH Michaela Kay Vice President Bombardier Transportation GmbH Dr. Angelika Kneidl Geschäftsführerin accu:rate GmbH Christa Koenen Vorsitzende der Geschäftsführung DB Systel GmbH Eva Kreienkamp Geschäftsführerin Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH Maria Kremsreiter Influencer IAV GmbH Erika Kühner Geschäftsführerin H. Klostermann Baugesellschaft mbH Kathrin Küttner-Lipinski Geschäftsführerin/ CEO VIOM GmbH Vanessa Langhammer CIO Rail Cargo Austria AG Arabelle Laternser Geschäftsführerin LAT Fernmelde-Montagen und Tiefbau GmbH Prof. Dr. Barbara Lenz Institutsleiterin Verkehrsforschung Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. Aleksandra Lewandowska Projektleitung MADAM Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH Sylvia Lier Vorstand Rheinbahn AG Beatrice Lipus Geschäftsführerin Cyient GmbH Heike Löffler CCO Mobimeo GmbH Mareike Lüken Influencer Scheidt & Bachmann GmbH Sandra Maile Geschäftsführerin AUTRONIC Steuer- und Regeltechnik GmbH Prof. Dr. Birgit Milius Professur für Bahnbetrieb und Infrastruktur Technische Universität Berlin Sama Mirshahvalad Gründerin, Geschäftsführerin share1car UG Katrin Moder General Counsel FlixMobility GmbH Dr. Meike Niedbal Leiterin Produkt- und Portfoliomanagement DB Station & Service AG Dr. Sigrid Evelyn Nikutta Vorstandsvorsitzende Berliner Verkehrsbetriebe AöR Anne-Catrin Norkauer Bereichsleiterin Schieneninfrastruktur Ramboll GmbH Dr. Astrid Oehme Geschäftsführerin HFC Human-Factors-Consult GmbH Evelyn Palla Vorstand DB Fernverkehr AG Katja Pampus Geschäftsführerin WDI Transport Deutschland GmbH Carmen Maria Parrino Vorsitzende der Geschäftsführung Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH Dr. Nadine Queck Geschäftsführerin Siemens Real Estate, Siemens AG Dr. Bianca Renner Influencer DB Netz AG

Petra Rohmann Geschäftsführerin Rohmann GmbH Ulrike Saade Geschäftsführerin Velokonzept Saade GmbH Prof. Dr. Corinna Salander Professur für Schienenfahrzeugtechnik Universität Stuttgart Sofia Salek de Braun Solution Director Traffic Safety PTV Planung Transport Verkehr AG Franziska Sayn-Wittgenstein Influencer Siemens Mobility GmbH Barbara Schmoll Director International Business Development Choice GmbH Julia Schopplick Geschäftsführerin / Vorstandsmitglied GSP Sprachtechnologie GmbH Saskia Schulz Projektleiterin Infrastructure ALSTOM Transport Deutschland GmbH Britta Seegers Vorstand Daimler AG Prof. Dr. Katharina Seifert Institutsdirektorin Verkehrssystemtechnik Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Sabrina Soussan CEO Mobility Division, Siemens AG Sylvia Sturmels Leiterin Betriebsmanagement Hamburg Port Authority AöR Karin Teichmann Mitglied des Vorstands EUREF AG Angela Titzrath Vorstandsvorsitzende Hamburger Hafen und Logistik AG Birgit Tunk Leitung Materialwirtschaft, Projektmanagement SYKO Gesellschaft für Leistungselektronik mbH Stefanie Vehling Leiterin Umfeld / Umwelt / Gremien Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH Valerie von der Tann General Manager ViaVan Technologies B.V. Alexandra von Oy Influencer Bombardier Transportation GmbH Marianne Weinreich Market Manager Global Smart Mobility Ramboll GmbH Larissa Zeichhardt Geschäftsführerin LAT Funkanlagen Service GmbH Prof. Dr. Yvonne Ziegler Professorin für Luftverkehrsmanagement Frankfurt University of Applied Sciences



Die Jury setzt sich aus Vertretern der Partner zusammen: Flora Bellina (Die Mobilistinnen), Evelyne de Gruyter (Verband deutscher Unternehmerinnen), Lutz Hübner (Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie), Isabel Vollmer (Allianz pro Schiene), Kristina Kebeck (GIZ, Women Mobilize Women), Martina Löbe (Women in Mobility), Carolin Preuß (IHK), Sarah Stark (Deutsches Verkehrsforum).



Über den VdU:

Mehr Frauen in die MINT-Berufe ist ein erklärtes Ziel des VdU. Seit Jahren engagiert sich der VdU mit seiner MINT-Kommission dafür, Frauen für naturwissenschaftliche und technische Berufe zu begeistern. 2013 hat der VdU den MINTsummit initiiert, um Unternehmerinnen und Managerinnen aus dem MINT-Umfeld zu Fachthemen zusammen zu bringen. Der MINTsummit war u.a. zu Gast bei Porsche und KUKA. In Vorträgen und Workshops werden Fachfragen erörtert, Vorbilder sichtbar gemacht und der Erfahrungsaustausch gestärkt. Der nächste MINTsummit findet am 19. März 2019 bei der Telekom in Bonn statt.

Der Verband deutscher Unternehmerinnen (VdU) ist ein branchenübergreifender Wirtschaftsverband, der seit fünfundsechzig Jahren die Interessen unternehmerisch tätiger Frauen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik vertritt. Heute repräsentiert der VdU rund 1.800 Unternehmerinnen aus ganz Deutschland.

