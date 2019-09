Berliner Startupnight 2019: Wildcard zur Internationalen Handwerksmesse IHM 2020

Live-Baustelle und Forum Das Haus in Halle C3: Messebesucher erlebten hautnah, wie während der gesamten fünf Messetage ein Haus entstand. - Vier gewinnt: Die Internationale Handwerksmesse (IHM) holt vier der besten Newcomer der Startupnight 2019 auf die Messe. In einem spannenden Pitch gewannen die innovativsten Unternehmen je eine Wildcard für die Internationale Handwerksmesse 2020 zur Teilnahme als Aussteller. Dort präsentieren sie ihre Innovationen erstmals einem breiten Fachpublikum. Das Haus des Handwerks in Berlin war vergangenen Freitag, 6. September 2019 Zentrum der Start-up-Szene der Handwerksbranche: 35 Start-ups pitchten ihre kreativen Ideen für das Handwerk vor einer fachkundigen Jury. Der Fokus dabei: digitale Lösungen für Handwerksbetriebe.

Herausragende Ideen für zukunftsfähige Lösungen

Die Auswahl der Gewinnerunternehmen fiel der Jury nicht leicht: Vier Ideen überzeugten das Gremium schließlich so sehr, dass kurzerhand anstatt der ursprünglich drei Wildcards vier Messeteilnahmen vergeben wurden. Mit ihren zukunftsfähigen Lösungen und neuartigen Ideen gewannen Die Meisterwerk App GmbH mit einer App zur digitalen Auftragsplanung für Handwerks-Unternehmen, die Plattform LokalesHandwerk.de GmbH, die digitale Schnittstellen zu Innungsbetrieben bietet sowie die Mobility-Dienstleister citkar GmbH und ONO, die sich u.a. auf die Bedürfnisse von Handwerkern spezialisiert haben und mit ihren neuartigen Lastenrädern die städtische Mobilität revolutionieren wollen.

Internationale Handwerksmesse als Inkubator für Startups

„Die Internationale Handwerksmesse ist die Netzwerkplattform des Handwerks“, sagt Cornelia Lutz, Projektleiterin der IHM und Jurymitglied der Startupnight 2019 in Berlin. „Neuestes zur Digitalisierung und innovative Produktideen spielen eine ebenso große Rolle wie das einmalige Netzwerk, das wir Fachbesuchern bieten. Auf der IHM wird die Zukunft gemacht, deshalb freuen wir uns ganz besonders, in diesem einmaligen Rahmen auch 2020 wieder Newcomer aus oder für die Branche willkommen zu heißen!“ In ihrer Rolle als Netzwerkplattform für das Handwerk fungiert die IHM unter anderem als Inkubator für Start-ups und stellt ihnen eine Umgebung bereit, welche die optimalen Bedingungen erfüllt, um erfolgreich in das Geschäftsleben zu starten. Die nächste IHM findet vom 11.-15. März 2020 auf dem Messegelände in München statt.



Über die Internationale Handwerksmesse

Die Internationale Handwerksmesse ist die wichtigste Netzwerkplattform des Handwerks in Deutschland. Sie existiert seit 1949 und findet jedes Jahr im Frühjahr auf dem Messegelände München statt. Rund 1000 Aussteller aus etwa 60 Gewerken bieten Privathaushalten, Unternehmen und öffentlicher Hand einen umfassenden Überblick über Leistung, Qualität und Innovationskraft des Handwerks. Zum Messeangebot gehören mehrere Leistungs- und Sonderschauen, auf denen Handwerker aus zahlreichen Ländern aktuelle Themen, Produktneuheiten und herausragende Arbeiten präsentieren. Weitere Informationen unter www.ihm.de.

