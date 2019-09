„Treffpunkt Handwerk“: Hollywoodatmosphäre und Spannung wie bei Hitchcock.

Ausbildungsbetriebe des Jahres ausgezeichnet - Glückliche Gesichter und Stolz bei Siegern und Nominierten. - Mit großer Spannung blicken jedes Jahr zum Tag des Handwerks die Betriebe wie auch die Öffentlichkeit gespannt nach Arnsberg: Welche Betriebe werden in diesem Jahr als „Ausbildungsbetrieb des Jahres“ ausgezeichnet? Schirmherr war 2019 erneut Minister Karl-Josef Laumann, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Die begehrten Auszeichnungen überreichte in seinem Namen Christina Ramb, Abteilungsleiterin Arbeit und Qualifizierung im Düsseldorfer Arbeitsministerium, zusammen mit Kammerpräsident Willy Hesse und einem Vertreter / einer Vertreterin der Sponsoren. Im Gespräch mit WDR-Moderatorin Michaela Padberg, die souverän durch die Verleihungsveranstaltung zum Auftakt des Jahresempfangs „Treffpunkt Handwerk“ der Handwerkskammer Südwestfalen führte, unterstrich Christina Ramb die Wichtigkeit guter Ausbildung für das ganze Land und die hohe Wertschätzung, die dieser Wettbewerb inzwischen genießt.

Kammerpräsident Willy Hesse betonte, dass junge Menschen sich einen Betrieb immer genauer anschauten, bevor es zu Abschluss eines Lehrvertrages komme. Der Ausbildungssektor sei mehr und mehr in den vergangenen Jahren zu einem Markt geworden, auf dem sich Ausbildungsbetriebe gut positionieren müssen. Da sei die Auszeichnung „Ausbildungsbetrieb des Jahres“ sicher ein gutes Argument.

Hollywoodlike ging es dann auf der Bühne zu, als die Nominierten nach vorn gebeten und vom Laudator der Umschlag geöffnet wurde. Die Spannung war bis zuletzt garantiert: „Ausbildungsbetrieb des Jahres ist in der Kategorie …“ Entsprechend groß waren Freude und Stolz bei den ausgezeichneten Betrieben sowie bei den Nominierten, die wirklich erst auf der Bühne erfuhren, wer die Auszeichnung erhält.

Preisträger 2019 sind die Innenausbau Biermann GmbH im Bereich Leistungen & Erfolge, die Egon Behle Bauunternehmung GmbH & Co. KG im Bereich Soziale Verantwortung & Gesellschaftliches Engagement und die Witte GmbH & Co. KG im Bereich Ehrenpreis. Das Engagement von Rottler Brillen + Hörgeräte wurde mit dem Dietmar-Behrens-Preis als Sonderpreis der Jury geehrt.

Zum Erfolg gehört es natürlich auch, ihn gebührend zu feiern. Dazu gab es entsprechend Gelegenheit beim anschließenden Jahresempfang der Handwerkskammer Südwestfalen. Sieger und Nominierte nutzten die Gelegenheit zum intensiven Austausch untereinander sowie mit den Gästen aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung.

Die Nominierten waren

Kategorie „Leistungen & Erfolge“:

Bäckerei Hahne, Arnsberg-Oeventrop

Innenausbau Bierman GmbH, Schmallenberg

Dünschede Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, Meschede

Kategorie „Soziale Verantwortung & Gesellschaftliches Engagement“:

maschinen + technik Sauerland, Schmallenberg

Midena Werkzeugbau GmbH, Lennestadt

Egon Behle Bauunternehmung, Kirchhundem

Friseursalon Frisier-Zone, Bad Berleburg

Kategorie „Ehrenpreis“:

Rottler Brillen + Hörgeräte, Arnsberg

Witte GmbH & Co. KG, Brilon-Altenbüren

Hees Bürowelt, Siegen

Steuber Elektrotechnik GmbH, Siegen

Die Entscheidungen und Begründungen der Jury:

Kategorie „Leistungen & Erfolge“

(Laudator: Matthias Kobeloer für die Volksbanken in Südwestfalen als Sponsor)

Erfolg ist ein Grund zur Freude. Das erleben die Auszubildenden noch viel intensiver als die Gesellen und Meister. Für alle gemeinsam gilt jedoch: Erfolge steigern die Freude an der Ausbildung. Auch in diesem Jahr hat die Jury sehr genau hingeschaut und sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. So dicht wie selten lagen die Nominierten beisammen. Doch am Ende war das Urteil in der Kategorie „Leistungen und Erfolge“ dann einstimmig.

Die Auszeichnung „Ausbildungsbetrieb des Jahres 2019“ in der Kategorie „Leistungen & Erfolge“ erhält die Innenausbau Biermann GmbH aus Schmallenberg.

Die Jury sagt: Zahlreiche Platzierungen beim Gestaltungswettbewerb „Gute Form“ und dem Leistungswettbewerb des Handwerks sprechen für ein erfolgreiches Ausbildungskonzept. In den letzten Jahren standen drei erste, zwei zweite und zwei dritte Plätze bei „Gute Form“ auf der Erfolgsliste. Ein erster Platz auf Kammer-, ein erster Platz auf Landes- und ein vierter Platz auf Bundesebene beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache. Auch bei der Nachwuchsgewinnung ist der Betrieb immer einen Schritt voraus und bespielt die gesamte Klaviatur. Die Jury überzeugte das Gesamtpaket aller Anstrengungen für den Erfolg junger Menschen.

Kategorie „Soziale Verantwortung & Gesellschaftliches Engagement“

(Laudator: Esther Lepper-Hedrich für die Sparkassen in Südwestfalen als Sponsor)

Soziale Verantwortung und gesellschaftliches Engagement prägen in Südwestfalen gerade das Bild in den kleinen und mittleren Gemeinden und Städten. Was für Privatpersonen selbstverständlich ist, das gilt auch für viele Betriebe: Ohne Engagement gibt es keine Zukunft. Elternhaus, Schule und Betrieb tragen gemeinsam dazu bei, mehr Chancengerechtigkeit zu schaffen, mehr Sicherheit und mehr Zukunft.

„Ausbildungsbetrieb des Jahres 2019“ in der Kategorie „Soziale Verantwortung & Gesellschaftliches Engagement“ ist die Egon Behle Bauunternehmung GmbH & Co. KG in Kirchhundem.

Die Jury lobt das breite und weit überdurchschnittliche Engagement im sozialen Bereich. Besonders intensiv kümmert sich das Unternehmen darum, junge Menschen zu begeistern. Ein starkes Engagement in Schulen, das Angebot von Kurz- und Langzeitpraktika, die regelmäßige Teilnahme an verschiedenen Info-Veranstaltungen und Erkundungstagen gehören dazu wie die Werbung über soziale Netzwerke oder mit besonderen Aktionen. Eine davon heißt „Jetzt wird’s heiß“. Selbstverständlich erhalten auch lernschwache Schüler von Förderschulen ihre Chance auf einen erfolgreichen Berufsweg. Damit sie die Ausbildungsziele erreichen, gibt das Unternehmen Unterstützung durch Lernhilfen. Zudem erhalten alle Auszubildenden permanent vertiefende Schulungen der Ausbildungsinhalte durch Altgesellen.

Kategorie „Ehrenpreis“

(Laudator: Robert Schäfer für die Signal Iduna als Sponsor)

Ausgetretene Wege zu verlassen, ist oft von Erfolg gekrönt. Dass Handwerker frische Ideen haben und ihr Engagement ständig weiterentwickeln und ausweiten belegt dieser Sieger im Wettbewerb. Die Jury würdigt mit ihrer Entscheidung einen Betrieb, aus dem schon viele Nachwuchskräfte hervorgegangen – und auch dort geblieben sind. Da wurden die Weichen richtig gestellt. „Ausbildung ist kein Selbstläufer, dafür müssen wir was tun“, sagt dazu der Chef.

Die Auszeichnung „Ausbildungsbetrieb des Jahres 2019“ in der Kategorie „Ehrenpreis“ erhält die Witte GmbH & Co. KG, Brilon-Altenbüren.

Eine eigene „kleine, feine“ Lehrwerkstatt für einen Betrieb mit drei Auszubildenden und 23 Mitarbeitern ist ungewöhnlich und einer der Gründe für die Auszeichnung mit dem Ausbildungspreis. Diese wurde sogar mit einer Fünf-Achs-CNC-Maschine und einem CAD/CAM Arbeitsplatz ausgerüstet. Kostenintensiv, aber zielführend. Die guten Prüfungsergebnisse sprechen für sich. Das Engagement zeigt, wie wichtig der Witte GmbH & Co. KG die Nachwuchsförderung ist. Letztlich bestätigen Zahlen den eingeschlagenen Weg: 13 von insgesamt 56 ehemaligen Auszubildenden sind noch heute im Unternehmen tätig. Das ist bei 23 Mitarbeitern eine bemerkenswerte Quote.

Dietmar-Behrens-Preis als Sonderpreis der Jury

(Laudator: Meinolf Niemand für die Handwerkskammer Südwestfalen)

Die Jury hatte es schwer, in diesem Jahr nur einen Betrieb in der Kategorie „Ehrenpreis“ auszuzeichnen und hat daher beschlossen, erneut den Dietmar-Behrens-Preis zu vergeben. Gleichzeitig fordert sie die weiteren nominierten Betriebe ausdrücklich auf, sich auch im kommenden Jahr zu bewerben. Die Auszeichnung ist in gleicher Höhe wie die der anderen Kategorien aus dem Legat von Dietmar Behrens ausgestattet.

Der „Dietmar-Behrens-Preis“ geht 2019 als Sonderpreis der Jury an Brillen Rottler, Arnsberg.

Leidenschaft, Kompetenz, Leistung, Identifikation, Charakter und Humor. Das sind gelebte Werte, die sich in einer beachtlichen Ausbildungsleistung widerspiegeln: 165 Lehrlinge seit 1981, aktuell lernen 33, in diesem Jahr kommen 20 weitere hinzu. Fast 100 Prozent bleiben nachher im Betrieb.

Die Grundlage ist das Ausbildungskonzept mit einer eigenen Ausbildungswerkstatt. Dort kommen alle Azubis der Augenoptik jeden Monat zusammen, um ihre praktischen Kenntnisse zu vertiefen. Vor den Prüfungen sind sie konstant vor Ort. Darüber hinaus gibt es interne und externe Schulungen. Neben dem Nachwuchs werden auch die Ausbilder entsprechend fachlich gefördert. Für die Nachwuchswerbung sorgen verschiedene Maßnahmen: Azubi-Blog, Ausbildungsbotschafter, iPad-Klasse. Finanzielle Unterstützung gibt es auch für den Besuch der Meisterschule.

