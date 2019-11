Ostfrieslands Handwerk zeichnet Azubi-Elite aus.

Stolze elf Landessieger im Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks kommen aus dem Kammerbezirk Ostfriesland. - Siegerehrung auf großer Bühne: Handwerkskammerpräsident Albert Lienemann (l.) und Jörg Frerichs (r.), Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Ostfriesland, gratulieren (v.l. hinten): Andrè Lamberti, Urs Riedel, Oliver Behrends, Merle von Rötel, Janna Ulbrich, Sönke Namuth; (vorne) Arne Lüpke und Lukas Cramer. Foto: Lena Schöning Fotografie, Uetze. - Rekordverdächtig zeigte sich die ostfriesische Siegerbilanz des diesjährigen Leistungswettbewerbs des niedersächsischen Handwerks: Insgesamt elf frisch gebackene Gesellinnen und Gesellen aus dem Kammerbezirk Ostfriesland haben sich gegen die Fachkonkurrenz aus dem gesamten Bundesland durchgesetzt und sich den Titel „Landessieger/in“ erkämpft. „Das ist eine beachtliche Leistung, die unseren höchsten Respekt verdient“, sagte Albert Lienemann, Präsident der Handwerkskammer für Ostfriesland, während der Ehrung in der Congress Union in Celle am Montag. Unter dem Motto „Zukunft kommt von Können“ wurden insgesamt 63 junge Menschen vor rund 250 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ausgezeichnet.

Die Talente hatten in diesem Jahr in den unterschiedlichen Berufssparten ihre Gesellenprüfung abgelegt und sich über Innungs-, Kammer- und dann Landesebene in praktischen Wettbewerben behauptet. Mit der Platzierung erhielten sie gleichzeitig Tickets für Wettkämpfe auf Bundesebene. „Unsere Landessieger haben vollsten Einsatz gezeigt. Ihre Leistung hat Vorbildcharakter und steht für die hohe Qualität ostfriesischer Ausbildungsbetriebe“, zeigte sich auch Jörg Frerichs, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, erfreut. Sie hätten beeindruckend unter Beweis gestellt: „Das Handwerk steht für moderne Technik, Kreativität, Fingerspitzengefühl im Beruf und im Umgang mit Menschen.“ Ob Meisterprüfung, Studium oder Selbstständigkeit: Den Absolventen stehen nun vielfältige Berufswege offen.

Glückwünsche überbrachte auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Sein besonderer Dank ging an die Ausbilder in den Betrieben und Berufsbildungszentren sowie den Lehrkräften an den berufsbildenden Schulen: „Sie machen die mittelständische Wirtschaft zukunftsfähig.“

Mike Schneider, Präsident des Niedersächsischen Handwerkstages (NHT), sprach von den Siegern als Vorbilder für zukünftige Generationen. Er stellte die Gleichwertigkeit von Aus- und Weiterbildung bis hin zum Meisterabschluss mit akademischen Bildungsgängen heraus: „Wir sehen erste Schritte zu einer bildungs- und wirtschaftlichen Neubewertung: Mit der Meisteranerkennungsprämie, mit der Meistergründungsprämie, mit der Rückkehr zur Meisterpflicht und nicht zuletzt auch mit dem Erlass zur Berufsorientierung.“

Foto: Lena Schöning Fotografie, Uetze

1. Landessieger der Handwerkskammer für Ostfriesland sind:

Brauer und Mälzer Sönke Namuth, Norderney (Ausbildungsbetrieb Norderneyer Brauhaus, Inh. Tobias Pape, Norderney)

Brunnenbauer Oliver Behrends, Berumbur (Thade Gerdes GmbH, Norden)

Dachdecker; Fachrichtung Außenwandbekleidungstechnik Michael Ihben, Upgant-Schott (Wiggers und Teubner GmbH, Aurich)

Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik Lukas Ahaus, Filsum (Harms Elektromaschinen GbR; Inh. Heiko Harms und Nadine Goßling-Harms, Leer)

Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk; Fachrichtung Fleischerei Merle von Rötel, Weener (Fleischermeister Markus Leggedör, Weener)

Hörakustikerin Janna Ulbrich, Leer (Fielmann AG & Co. oHG, Leer)

Kraftfahrzeugmechatroniker; Fachrichtung Personenkraftwagentechnik Andrè Lamberti, Großheide (B & K Autohaus Norden GmbH, Norden)

Maler und Lackierer; Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung Kevin Braun, Borkum (Maler- und Lackierermeister Michael Teerling, Borkum)

Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik; Fachrichtung Vulkanisationstechnik Arne Lüpke, Großheide (Reifencenter Hofdmann GmbH, Wittmund)

Metallbauer; Fachrichtung Konstruktionstechnik Urs Riedel, Großheide (Schlosserei Kleen, Inh. Frank Kleen, Dornum);

Tischler Lukas Cramer, Südbrookmerland (Dock Zwo – Die Tischlerei, Daniel Haßheider, Jens Ammermann GbR, Emden.

