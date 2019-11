Gewinner des Südwestfalenawards 2019 - Betriebe im web erfolgreich.

Das Beste im Web - Gewinner des Südwestfalenawards 2019 gekürt - IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener (2.v.r.) mit den Preisträgern aus der heimischen Wirtschaft: (v.l.) Simon Florath und Michael Mücher von der Attendorner Agentur „Des Wahnsinns fette Beute“, die unter anderem den Internetauftritt der Möbel Leber GmbH & Co. KG aus Kreuztal-Eichen gestaltet hat, sowie Anne Knour und Thorsten Gödele von der Tracto-Technik GmbH & Co. KG aus Lennestadt. - Südwestfalen hat viel mehr zu bieten als grüne Natur oder traditionelle mittelständische Industrie. Dies zeigte sich erneut bei der Preisverleihung der Südwestfalenawards in den Räumen der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK). Geradezu ein Feuerwerk an gut gestalteten Webauftritten führte den zahlreichen Besuchern vor Augen, dass moderne Zeiten längst Einzug gehalten haben. Bereits zum 20. Mal wurden die besten Internetseiten der Region von den drei südwestfälischen Industrie- und Handelskammern Arnsberg, Hagen und Siegen im Rahmen einer feierlichen Gala ausgezeichnet.



„Bei mehr als 100 Bewerbungen hatte die Jury keine leichte Aufgabe, die Preisträger in den vier verschiedenen Kategorien zu ermitteln. Vom großen Industrieunternehmen über Vereine und Verbände bis hin zu Einzelbewerbungen war alles vertreten“, unterstrich SIHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Ralf Geruschkat. Oft stehen heimische Medienagenturen hinter der Gestaltung der Seiten. Sie belegen damit, dass Know-how und gute gestalterische Qualität nicht nur in Köln, Düsseldorf oder Berlin zu finden sind.

Im Bereich Design gewann die Möbel Leber GmbH & Co. KG aus Kreuztal-Eichen für ihren Internetauftritt www.zon-eichen.de, den die Attendorner Agentur „Des Wahnsinns fette Beute“ gestaltet hat. Klaus Gräbener, Hautgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Siegen, übereichte die Trophäe und betonte in seiner Laudatio: „Ihre Website ist eine Überraschung für den Auftritt eines Handwerksunternehmens und sollte anderen Unternehmen Mut machen, aus dem Brancheneinerlei auszubrechen.“

Der Hagener Künstler Hartmut Gloger, der auch in diesem Jahr wieder die Gewinnerstelen gestaltet hat, verlieh anschließend den Social-Media-Award an die Schmale Maschinenbau GmbH (www.schmale-gmbh.de) aus Altena. Die Jury zeigte sich insbesondere beeindruckt ob der zahlreichen professionellen Videos auf YouTube. Zudem sei Schmale Maschinenbau ein gutes Beispiel dafür, dass soziale Medien nicht nur für Firmen mit Endkundenkontakt sehr hilfreich sein können.

Doch das Internet ist nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Vereine, Kommunen, Organisationen oder Initiativen von großer Bedeutung. Dies zeigt der Gewinner der Kategorie „Non Profit“ sehr eindrucksvoll: Die Jury gratulierte dem Verein „In Safe Hands“ für seinen professionellen Internetauftritt (www.insafehands.de), der ebenfalls von der Agentur „Des Wahnsinns fette Beute“ stammt. Ganz besonders wichtig sei der Jury gewesen, dass die ansprechende Oberfläche die schöne Verpackung für die adäquaten und kontinuierlich gepflegten Inhalte darstellt.

Wer erreicht seine Zielgruppe am besten und wer erzeugt Mehrwert auf seiner Internetseite? Kurzum: Wer ist im Internet für seine Kunden da? Am meisten überzeugte die Jury in der Kategorie „Kunde“ die Webseite des Lennestädter Unternehmens Tracto-Technik GmbH & Co. KG (www.tracto-technik.de). Jury-Mitglied Prof. Dr. Uwe Klug wies in seiner Laudatio insbesondere auf die zahlreichen Animationen und Videos hin, die selbst Laien dabei hälfen, die Funktionsweise der angebotenen Maschinen zu verstehen.

Den Schlusspunkt bildete die Südwestfalen Agentur, die bereits seit 2009 einen eigenen Sonderpreis verleiht. Den Award überreichte Marie Ting, Leiterin des Regionalmarketings, an Martin Schrodt aus Hemer für seine Webseite www.icefactum.com. Mit dem Sonderpreis werden handwerklich gut gemachte Internetseiten gewürdigt, die die Stärken Südwestfalens in außergewöhnlicher oder kreativer Weise veranschaulichen, indem sie die innovative Wirtschaftsregion hervorheben und die Südwestfalen-DNA – digital, nachhaltig, authentisch – beispielhaft verdeutlichen.

Dass indes unter den Preisträgern des Tages gleich drei Akteure aus Siegen-Wittgenstein und Olpe waren, stimmte IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener sehr zufrieden: „Das ist ein toller Erfolg für unsere Region. Die Verleihung zeigt einmal mehr, dass zahlreiche Unternehmen in unserem Kammerbezirk sehr zielgerichtet mit den Möglichkeiten des Internets umgehen und die Potenziale erkennen.“





Industrie- und Handelskammer Siegen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Koblenzer Straße 121

57072 Siegen