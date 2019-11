Mit dem Handwerk den Schulhof verschönern - Ostfriesland macht mit.

Der Wettbewerb „Mach was!“ soll Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 10 dazu animieren, Hammer und Pinsel in die Hand zu nehmen.Auf Initiative der Firma Würth richtet sich der Wettbewerb „Mach was!“ an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 10. Sie sind aufgerufen, als Projektgruppe gemeinsam mit einem Handwerksbetrieb vor Ort ein frei wählbares Handwerksprojekt zur Verschönerung des eigenen Schulgeländes umzusetzen. Die Firma Würth unterstützt dabei 250 Schulteams mit jeweils 1.000 Euro Fördergeld für Werkzeug- und Materialeinkauf. Für die drei bestplatzierten Projektteams winken attraktive Gewinne wie ein Städtetrip in eine europäische Metropole oder Tickets für ein DFB-Fußballspiel mit Übernachtung.

Bei den Handwerksorganisationen ist das Projekt auf große Zustimmung gestoßen, schafft es doch einen zusätzlichen Zugang zu Schulen und flankiert die Forderung nach Wiedereinführung des Werkunterrichts. „Wir werten das enorme Engagement der Firma Würth zudem als hervorragende zusätzliche Initiative für die Berufsorientierung an unseren Schulen“, erklärt Albert Lienemann, Präsident der Handwerkskammer für Ostfriesland.

Bewerbungsschluss ist der 6. Dezember 2019. Über ein Online-Voting und eine Fachjury werden im Mai 2020 die Gewinner ermittelt. Ausführliche Informationen zum Wettbewerb unter www.handwerkswettbewerb.de.

