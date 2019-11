Nachwuchsgewinnung bleibt zentrales Thema für das Handwerk.

Handwerk wirbt weiter - Die Nachwuchsgewinnung ist auch weiterhin für die Handwerkskammer für Ostfriesland ein wichtiges Zukunftsthema.- Imagekampagne geht in die dritte Staffel. Kandidaten für die neue Vollversammlung sind gesetzt. Mit positiven Nachrichten vom Lehrstellenmarkt und der guten konjunkturellen Lage im Handwerk startete die Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer für Ostfriesland im Hotel am Schloss in Aurich am Montag. „Die Ausbildung der eigenen Fachkräfte steht bei unseren Mitgliedern hoch im Kurs“, erklärte Präsident Albert Lienemann in seinem Bericht. Die 1.143 neu registrierten Ausbildungsverhältnisse Ende Oktober spiegelten die vielfältigen Bemühungen wider, Auszubildende im Handwerk zu gewinnen, zeigte sich Lienemann zufrieden.

Das stabile Niveau sei auch den derzeit gut gefüllten Auftragsbüchern in den Betrieben geschuldet. Abzuwarten bleibe jedoch, wie sich die Wirtschaftslage in den nächsten Monaten entwickeln werde. Der angekündigte Stellenabbau vom Windkraftanlagenhersteller Enercon werde einige Spuren im Wirtschaftszweig hinterlassen, so Lienemann. Er hofft, dass die Politik die richtigen Weichenstellungen für die Energiewende stellt, um das Absterben der Windindustrie zu verhindern.

Im Zuge der Fachkräftesicherung bleibt die Nachwuchsgewinnung ein wichtiges Zukunftsthema für die Handwerkskammer. Als zentraler Baustein wird die seit 2010 bundesweit laufende Imagekampagne des Handwerks eingesetzt. Die Vollversammlung sprach sich einstimmig für die Fortsetzung der Finanzierung der Werbeoffensive nach 2019 aus. Zuvor hatte der Deutsche Handwerkskammertag (DHKT) den Beschluss gefasst, die preisgekrönte Imagekampagne um eine dritte Staffel von 2020 bis 2024 zu verlängern. Sie wird sich neben der Jugendansprache stärker darauf konzentrieren, die Wertschätzung für das Handwerk und seine wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leistungen in den Mittelpunkt zu stellen.

„Es war und ist das erste Mal, dass überhaupt ein Wirtschaftsbereich in Deutschland in dieser Form und mit dieser Kraft auftritt. Darauf können wir stolz sein. Wir haben aber auch noch viel vor. Vor allem müssen wir bei den jungen Menschen präsent bleiben und weiter für unsere vielfältigen Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten werben“, erklärte Lienemann. Umfragen hätten gezeigt, dass das Handwerk seit dem Start der Werbeoffensive in der allgemeinen Öffentlichkeit deutlich an Aufmerksamkeit gewonnen hat. Vor diesem Hintergrund bewertete Lienemann die Verlängerung der Meisterprämie in Höhe von 4.000 Euro und die kürzlich eingeführte Meistergründungsprämie von bis zu 10.000 Euro durch das Land Niedersachsen als Erfolg: „Es ist ein wichtiges Zeichen zur Gleichwertigkeit der beruflichen mit der akademischen Ausbildung.“

Hauptgeschäftsführer Jörg Frerichs unterrichtete das Parlament des Handwerks, dem neben 16 Arbeitgeber auch acht Vertreter der Gesellenseite angehören, über den aktuellen Sachstand der Vollversammlungswahlen. Turnusgemäß finden diese alle fünf Jahre statt. Beim Wahlausschuss ist jeweils nur ein Vorschlag für eine Arbeitgeberliste und eine Arbeitnehmerliste eingegangen. Mit der Zulassung der Listen in der letzten Woche gelten die Bewerber im sogenannten Friedenswahlverfahren bereits als gewählt. Der eigentliche Wahltermin am 11. Dezember entfällt. Zur konstituierenden Sitzung kommen die neuen Mitglieder im Februar 2020 zusammen.

