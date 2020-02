Ostfrieslands Handwerker-Nachwuchs beweist Geschick im Umgang mit Metall

Feinwerkmechaniker und Metallbauer im Berufsbildungszentrum Aurich freigesprochen. Die frisch ausgelernten Handwerker freuen sich über ihre Zeugnisse und Gesellenbriefe.- Voll durchstarten in das Berufsleben können ab sofort 21 Gesellinnen und Gesellen aus der Metallbaubranche. In einer kleinen Feierstunde hat das Berufsbildungszentrum (BBZ) der Handwerkskammer für Ostfriesland in Aurich 15 Metallbauer und sechs Feinwerkmechaniker freigesprochen. Michael Decknatel und Thorsten Dirks vom Prüfungsausschuss überreichten ihnen ihre Prüfungszeugnisse.Im Betrieb, in der Berufsschule und in den überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungen im BBZ haben sich die Absolventen gründlich auf das Berufsleben vorbereitet. Ihr Können im Umgang mit Werkzeugen, Maschinen und Metall haben sie mit Bestehen der Wintergesellenprüfung 2019/2020 bewiesen.

Ganz besonderes Talent hat Til Rademacher aus Friedeburg gezeigt. „Sie haben das beste Ergebnis von allen erzielt“, gratulierte Dirks dem 22-Jährigen. Darüber hinaus hätten alle mit ihrer Ausbildung den Grundstein für eine gute Zukunft gelegt und sollten dies als Chance sehen darauf aufzubauen, gab Dirks dem jungen Nachwuchs abschließend mit auf den Weg.

Die Prüfung haben bestanden:

Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik

Michael Gerdes aus Hesel, Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft gGmbH (Leer); Philip van Ohlen aus Moormerland, Diedrich Schröder GmbH (Hesel); Claas Claasen aus Rhauderfehn und Marvin Temmen aus Westoverledingen, beide HANSA Klimasysteme GmbH (Saterland); Mirko Aerts aus Aurich, Pascal Boomgaarden aus Wiesmoor, Andrej Korb aus Aurich und Marcel Meyer aus Südbrookmerland, alle Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH (Aurich); Steffen Fuhrmann aus Großheide, Fabian Müller aus Utarp und Arne Weerts aus Uplengen, alle Mechanic Anlagenbau GmbH (Aurich); Marcel Klaaßen aus Aurich, P & B Maschinenbau GmbH (Großefehn); Til Rademacher aus Friedeburg, Schrage Rohrkettensystem GmbH Conveying Systems (Friedeburg); Tim Saathoff aus Emden, Sonnenschutz und Raumdesign Everwien, Inhaber Folkert Everwien e.K. (Norden); Steffen Wempen aus Zetel, Wilken GmbH (Wiesmoor).

Feinwerkmechaniker, Fachrichtung Maschinenbau

Ina Habben aus Großheide, Mechanic Anlagenbau GmbH (Aurich); Tom Hasseler aus Norden, P & S Janssen GbR (Norden).

Feinwerkmechaniker, Fachrichtung Zerspanungstechnik

Jannek Daniels aus Holtland, Sonja Gerdes aus Leer und Hendrik Lasse Meyer aus Moormerland, alle Logaer Maschinenbau GmbH (Leer); Jonas Polter aus Aurich, MTA Metalltechnologie Aurich GmbH (Aurich).

Foto: HWK/J.Stöppel

Handwerkskammer für Ostfriesland

Straße des Handwerks 2

26603 Aurich