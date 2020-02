Handwerk schafft starke Charaktere.

Dritte Staffel der Imagekampagne startet – „Wir wissen, was wir tun". Unter diesem Motto startet am 10. Februar die dritte Staffel der Imagekampagne des deutschen Handwerks. Sie stellt erfolgreiche und zufriedene Handwerker in den Mittelpunkt und macht deutlich, welchen positiven Einfluss der richtige Beruf auf diejenigen hat, die ihn ausüben. Stellvertretend für über 5 Millionen Handwerker in Deutschland erklären ausgewählte Kampagnenbotschafter, warum ihr Beruf ihre Persönlichkeit positiv formt. Gestützt wird die Botschaft der Handwerkskampagne durch eine noch unveröffentlichte Studie der Universität Göttingen, die besagt: Das Handwerk macht stolz, zufrieden und gut gelaunt. Mehr noch: Es prägt die eigene Persönlichkeit.

Eine weitere gute Nachricht: Die Nachfrage nach Handwerkern übersteigt das Angebot deutlich. Jobperspektiven für Handwerker sind ungebrochen positiv. Ein wichtiges Kriterium für Schulabgänger oder Menschen, die vor einer beruflichen Veränderung stehen. Das Handwerk bietet ihnen mit mehr als 130 Berufen eine große Auswahl an individuellen Möglichkeiten.

„Wer im Handwerk Fuß fassen will, kann sich gerne bei der Handwerkskammer melden und sich beraten lassen", sagt Christian Maack, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Lübeck. „Die Handwerkskammer Lübeck verfügt über zahlreiche Beratungsangebote: Unsere Mitarbeiter helfen zum Beispiel Schulabgängern beim Berufseinstieg. Sie unterstützen Geflüchtete bei der beruflichen Integration und sie beraten ebenso zu individuellen Themen wie der Teilzeitausbildung."

Die neue Imagekampagne des deutschen Handwerks wird bundesweit im Fernsehen, im Internet, auf Plakaten, Bussen, Info-Screens und in den sozialen Medien zu sehen sein. Sie richtet sich an eine breite Öffentlichkeit, darunter angehende Schulabsolventen, Lehrer, Eltern und alle, die in beratender Funktion aktiv sind.

Weitere Informationen unter www.hwk-luebeck.de/imagekampagne



Handwerkskammer Lübeck

Breite Straße 10/12

23552 Lübeck