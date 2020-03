Gebäudereiniger-Handwerk veröffentlicht Making-Of-Video zur Image-Kampagne 2020

Gebäudereiniger-Handwerk veröffentlicht Making-Of-Video zur Image-Kampagne 2020 - Im Sommer, so der Zeitplan, will der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV) seine neue Image-Kampagne öffentlich präsentieren. Einen kleinen ersten Blick hinter die Kulissen erlaubt ein Making-Of-Video, das der BIV heute veröffentlicht hat. Es zeigt Ausschnitte des Foto-Shootings, das Ende Februar in Berlin stattgefunden hat. Details zur Kampagne werden zurzeit noch nicht verraten. Fest steht nur, dass die Köpfe der Kampagne allesamt im Gebäudereiniger-Handwerk tätig sind und damit authentische Branchen-Botschafterinnen und -Botschafter darstellen.

Mit knapp 700.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Gebäudereinigung Deutschlands beschäftigungsstärkste Handwerksbranche. Der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks vertritt als Arbeitgeber- und Dachverband die Interessen seiner rund 2.500 Mitgliedsbetriebe, die rund 85 Prozent des Marktes repräsentieren.

Sie finden das Video auf allen Social-Media-Kanälen sowie auf der Webseite des BIV: https://www.die-gebaeudedienstleister.de/die-branche/imagekampagne-d-handwerks

Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks

Jägerstraße 5

10117 Berlin