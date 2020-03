Blitzumfrage zum neuartigen Corona-Virus - Unternehmen erwarten Beeinträchtigung ihrer Geschäfte.

Blitzumfrage der IHK Südthüringen zum neuartigen Corona-Virus - Das neue Corona-Virus wirkt sich auf die Geschäfte der Südthüringer Wirtschaft aus. Mehr als 40 Prozent der Unternehmen spüren bereits erste Auswirkungen, 71 Prozent erwarten übers Jahr Beeinträchtigungen. Dies sind erste Ergebnisse einer Blitzumfrage, die die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen seit Mittwoch dieser Woche unter ihren Mitgliedsunternehmen durchführt. Bislang beteiligten sich 670 Unternehmen aller Branchen an der Umfrage, die parallel im ganzen Bundesgebiet läuft. Die Unternehmen rechnen vor allem mit Umsatzeinbußen. 25 Prozent gehen wegen der Virus-Erkrankung für dieses Jahr von einem zweistelligen Umsatzrückgang aus. Insbesondere die Reisebranche und das Gastgewerbe erwarten erhebliche Umsatzeinbußen. Bundesweit werden Veranstaltungen abgesagt.

Auch privat versuchen viele Menschen, sich von größeren Gruppen fernzuhalten. Leidtragende sind auf diese Weise nicht nur die Unternehmen der Industrie, die bereits durch die allgemeine Abschwächung der Konjunktur getroffen werden. Betroffen sind gerade auch die endverbraucherorientierten Wirtschaftszweige, die bislang die konjunkturelle Entwicklung gestützt haben.



Die Unternehmen erwarten vor allem durch Krankheitsausfälle der Mitarbeiter, Absagen von Messen und Veranstaltungen sowie die geringe Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen erhebliche Beeinträchtigungen der Geschäfte. "Die Unternehmen benötigen in dieser Situation schnelle und unbürokratische Hilfen des Staates. Bricht über Nacht der Umsatz weg, laufen dennoch die Kosten weiter. Hierdurch können auch wirtschaftlich gesunde Unternehmen schnell in eine Schieflage geraten", erklärt Jan Scheftlein, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Südthüringen. Die Unternehmen fordern vor allem unbürokratische Antragsverfahren und die Schaffung kurzfristiger finanzieller Überbrückungsmaßnahmen. Großes Interesse besteht außerdem an der staatlichen Lohnerstattung nach dem Infektionsschutzgesetz.



Die Umfrage der IHK Südthüringen läuft noch bis Sonntag. Am kommenden Montag (09.03.2020) werden detaillierte Ergebnisse mit Auswertungen für alle Branchen veröffentlicht.



Unter www.suhl.ihk.de hat die IHK Südthüringen für Unternehmen Informationen zum Corona-Virus und Link-Tipps zusammengestellt.







