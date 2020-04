Warnung: Aktuelle Betrugsversuche rund um das Kurzarbeitergeld wegen Corona-Pandemie.

Phishing-Mails zum Kurzarbeitergeld bayern- und bundesweit im Umlauf - Die Bundesagentur für Arbeit warnt. - Folgende Warnung der Bundesagentur für Arbeit hat uns als Bauinnung Regensburg soeben über den Landesverband Bayerischer Bauinnungen und die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft erreicht: Warnung vor gefälschten E-Mails zum Kurzarbeitergeld. - Die Bundesagentur für Arbeit (BA) warnt vor betrügerischen E-Mails.

Aktuell erhalten Arbeitgeber und Unternehmen bundesweit unseriöse Mails, die unter der E-Mailadresse Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! versandt werden. In der E-Mail wird der Arbeitgeber unter anderem aufgefordert, konkrete Angaben zur Person, zum Unternehmen und zu den Beschäftigten zu machen, um Kurzarbeitergeld zu erhalten.

E-Mail umgehend löschen!

Im Absender ist keine Telefonnummer für Rückfragen angegeben. Arbeitgeber sollen auf keinen Fall auf die Mail antworten, sondern diese umgehend löschen. Die Bundesagentur für Arbeit ist nicht Absender dieser E-Mail. Die Bundeagentur für Arbeit fordert Arbeitgeber auch nicht per Mail auf, Kurzarbeitergeld zu beantragen.

Kurzarbeitergeld kann nur über eine Anzeige zum Arbeitsausfall durch den Arbeitgeber erfolgen. Arbeitgeber können Kurzarbeitergeld telefonisch oder online anzeigen.

Als Bauinnung Regensburg können wir uns dieser Warnung nur anschließen und empfehlen allen Betroffenen, entsprechend der Warnung der Bundesagentur für Arbeit zu verfahren und die entsprechenden E-Mails umgehend zu löschen.

