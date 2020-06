Hessischen Handwerkskammern fordern ausreichende Mittel für die schulische Infrastruktur.



Digitalisierung und Beseitigung des Instandhaltungsrückstands: DGB Hessen-Thüringen und Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern fordern ausreichende Mittel für die schulische Infrastruktur. In der vergangenen Woche trafen sich führende Vertreter der hessischen Gewerkschaften und des Handwerks zu einem Gedankenaustausch. Im Mittelpunkt stand dabei die Bewältigung der Corona-Krise und ihrer wirtschaftlichen Folgen. Einigkeit herrscht auf beiden Seiten, dass ohne ein Investitionsprogramm in die Infrastruktur des Landes der tiefe Einschnitt in die Wirtschaft nicht bewältigt werden kann. „Um Beschäftigung und Betriebe zu sichern, braucht die Wirtschaft einen ordentlichen Schub, der aus Kurzarbeit wieder stabile Beschäftigung werden lässt“, sagt Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB-Bezirkes Hessen-Thüringen.

Heinrich Gringel, Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern, verwies auf die wirtschaftliche Situation der hessischen Handwerksbetriebe in den drei Kammerbezirken Kassel, Frankfurt-Rhein-Main und Wiesbaden: „Im Handwerk werden von der Corona-Krise alle Bereiche in Mitleidenschaft gezogen. So einen Einbruch haben wir noch nie erlebt. Aus unserer Sicht ist es deshalb wichtig, dass die öffentliche Hand – und hier ist neben dem Bund auch das Land gefordert – die öffentlichen Investitionen stabilisiert und wo erforderlich und möglich steigert. Besonders wichtig ist aus unserer Sicht der Schulbereich.“

Der DGB-Vorsitzende Michael Rudolph pflichtet Gringel bei: „In diesem Punkt herrscht vollkommene Übereinstimmung zwischen den Gewerkschaften und dem Handwerk. In unseren Vorschlägen für ein Konjunkturprogramm des Landes nehmen die Investitionen im Bereich der Bildungsinfrastruktur einen zentralen Stellenwert ein. Dabei haben wir insbesondere den Schulbereich im Blick: Die Bausubstanz in vielen Schulen ist marode, wir schätzen den Investitionsstau auf mindestens vier Milliarden Euro. Außerdem haben wir in Hessen einen erheblichen Nachholbedarf bei der digitalen Ausstattung der Schulen. Die Wahrscheinlichkeit ist ja recht hoch, dass auch im kommenden Schuljahr der Präsenzunterricht eingeschränkt bleibt. Damit aber kommt den digitalen Medien eine entscheidende Bedeutung für das Lernen zu Hause zu.“

Aus Sicht von Gewerkschaften und Handwerk muss alles getan werden, um einen Rückgang der Investitionen des Landes und der Kommunen zu vermeiden. Heinrich Gringel: „Stabile und nach Möglichkeit steigende staatliche Investitionsausgaben schaffen eine zeitgemäße öffentliche Infrastruktur, und sie stabilisieren die Beschäftigung – nicht zuletzt im Handwerk.“

