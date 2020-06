Friseurhandwerk - Jetzt die Berichtsheft-App für Azubis bestellen.





Die offizielle Berichtsheft-App des Zentralverbands ermöglicht es Azubis, den Ausbildungsnachweis per App auf dem Smartphone zu führen. Sie verfügen über eine Übersicht ihrer erledigten und noch offenen Berichte, erhalten eine Erinnerung zur Fertigstellung und können die Berichte anschließend einfach und schnell an den Ausbilder senden.

Die Ausbilder können das Ausbilder-Premium-Paket jetzt für 22,95 Euro per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! bestellen. Daraufhin erhalten sie Zugang auf die Verwaltungsoberfläche auf www.friseur-berichtsheft-app.de und einen Zugangscode, den Sie dem Azubi weiterleiten.

Die Azubis laden sich daraufhin die Berichtsheft-App im App-Store (i-tunes oder Play-Store) herunter. Sobald Sie den Code ihres Ausbilders eingegeben haben, können die Berichte an den Ausbilder versendet und von diesem abgezeichnet werden.

Hier gelangen Sie direkt zum Bestellformular. Informieren Sie sich auch in unserem App-Leitfaden über alle Rahmenbedingungen, damit nichts mehr schiefgehen kann. Mit der App gehören unleserliche, verschmierte oder verlorene Berichtshefte endgültig der Vergangenheit an!

Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks, Tel-Aviv-Straße 3, 50676 Köln