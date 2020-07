Handwerkskammern helfen bei der Ausbildungsplatzsuche



Viele unbesetzte Lehrstellen im Handwerk – Das Handwerk in Schleswig-Holstein setzt auch in der Corona-Krise weiter auf Ausbildung: Rund 1.500 freie Lehrstellen sind derzeit in den beiden Lehrstellenbörsen der Handwerkskammern Lübeck und Flensburg eingetragen. Beide Kammern appellieren an noch unversorgte Schulabgänger, sich die guten Perspektiven einer Ausbildung im Handwerk zu verdeutlichen. „Auch im Sommer und sogar nach dem offiziellen Start des Ausbildungsjahres sind Bewerbungen im Handwerk willkommen. Lassen Sie sich beraten. Wir sind für Sie da“, sagt Andreas Katschke, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Lübeck.

Aktuell sind landesweit bislang 2.839 Neuverträge (Stand 23. Juni 2020) registriert worden. Dies sind 479 Verträge weniger als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr (23. Juni 2019: 3.318) und entspricht einem Minus von 14,4 Prozent. Die Ursachen sind vielfältig. Schulschließungen, ausgefallene Praktika und Informationsveranstaltungen haben die Berufsorientierung in diesem Jahr in großem Maße erschwert. Hinzu kam eine große Verunsicherung der Jugendlichen, wie sich die Situation weiter entwickeln wird.

Hauptgeschäftsführer Katschke möchte die Schulabgänger darin bestärken, ihre Zukunft anzugehen und sich jetzt aktiv zu bewerben. „Im Krisenjahr ist vieles anders. Nicht verändert hat sich die hohe Ausbildungsbereitschaft unserer Betriebe. Viele sind noch auf der Suche nach Auszubildenden, manche schaffen auch kurzentschlossen einen zusätzlichen Ausbildungsplatz, wenn die Chemie zwischen Bewerber und Betrieb stimmt. Ich kann die Schulabgänger nur ermutigen, sich zu bewerben und dabei auch die Unterstützungsangebote der Kammern zu nutzen.“ Zu diesen Angeboten für Schulabgänger zählen die Berufsorientierung, die Bewerbungsberatung und auch die konkrete Vermittlung von Ausbildungsplätzen.

Über das gesamte Angebot freier Ausbildungsplätze informieren die Online-Lehrstellenbörsen der Kammern unter: www.hwk-luebeck.de/lehrstellenboerse sowie www.hwk-flensburg.de unter der Rubrik Ausbildung. Für persönliche Beratungen können sich Interessierte selbstverständlich auch direkt an die Kammern wenden:

Handwerkskammer Lübeck: Tel. 0451 1506-0

Handwerkskammer Flensburg: Tel. 0461 866-0





Handwerkskammer Lübeck

Breite Straße 10 /12

23552 Lübeck