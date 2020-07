Friseurhandwerk startet Digitale Ehrenamtsakademie für Innungsmacher.



On Air - die Digitale Ehrenamtsakademie für Innungsmacher. - Mit der neuen Online-Plattform „Ehren|Amt|Friseur. Wissen für Innungsmacher“ unterstützt der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) ab sofort seine Mitglieder mit einem neuen virtuellen Service bei der ehrenamtlichen Tätigkeit und schafft ein digitales Netzwerk zum Lernen und Austauschen. Innungsmacher finden alles was sie für ihre erfolgreiche Innungsarbeit benötigen jetzt gebündelt auf der digitalen Ehrenamtsakademie unter www.innungsmacher.friseurhandwerk.de.

In kurzen und gut strukturierten Infoblöcken werden alle Themen von Aus- und Weiterbildung über Mitgliederwerbung bis hin zur Pressearbeit und Social Media behandelt. Die spezifischen Trainings sorgen neben der Kompetenzförderung auch für Teambuilding und einen Austausch zwischen den Ehrenamtsträgern. Insbesondere der Showroom bietet einige Inspirationen für die Innungsarbeit. Es gibt außerdem praktische Vorlagen zum Download und alle Kontaktadressen auf einen Blick.



Jetzt anmelden und Innungsmacher werden! Der Zugang zur digitalen Akademie steht für alle im Ehrenamt bei Innungen und Verbänden des Friseurhandwerks zur Verfügung. Die Zugangsdaten können beim jeweiligen Landesinnungsverband angefragt werden. Kontaktieren Sie uns bei Fragen zur Ehrenamtsakademie jederzeit gerne per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks

Tel-Aviv-Str. 3

Köln 50676