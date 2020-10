Handwerkskammer Schleswig-Holstein ehrt Landessieger 2020

28. Oktober 2020 – Die Handwerkskammern Lübeck und Flensburg gratulierten den Landessiegern Schleswig-Holstein des Praktischen Leistungswettbewerbs des Handwerks mit einer Preisverleihung im Live-Stream. Passende zum Motto des diesjährigen Praktischen Leistungswettbewerbs des Handwerks „Wir wissen, was wir tun“ zeigten die 54 landesbesten Handwerks-Gesellinnen und -Gesellen aus Schleswig-Holstein ihr ganzes Können in Form von beeindruckenden Prüfungsleistungen und Gesellenstücken. Mit einer virtuellen Feierstunde ehrte die Handwerkskammer Schleswig-Holstein am vergangenen Sonntag ihren Spitzennachwuchs, die Ausbildungsbetriebe und fünf besonders verdiente, ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer. Ralf Stamer, Präsident der Handwerkskammer Lübeck, gratulierte den Teilnehmenden zu ihrem Sieg und erklärte: „Anfang des Jahres haben wir noch gezweifelt, ob der Leistungswettbewerb dieses Jahr überhaupt stattfinden kann. Sie alle haben bewiesen, dass Sie trotz der schwierigen Situation nicht nur ihre Gesellenprüfungen ablegen können, sondern auch noch echte Spitzenleistungen mit ihren Ergebnissen und Gesellenstücken abliefern. Damit haben Sie gezeigt, dass wir uns als Handwerk nicht von Corona unterkriegen lassen. Machen Sie weiter so!“

Auch Jörn Arp, Handwerkskammerpräsident Flensburg, lobte die frischgebackenen Gesellinnen und Gesellen: „Durch ihre Leistungen in dieser schwierigen Zeit sind Sie Vorbilder für kommende Generationen von Handwerkern!“ - Dr. Dorit Stenke, Staatssekretärin Bildungsministerium Schleswig-Holstein, dankte den 7.224 Ausbildungsbetrieben in Schleswig-Holstein für ihren Einsatz und gratulierte allen 5.001 Gesellinnen und Gesellen, die in diesem Jahr ihre Prüfung bestanden haben, und insbesondere den 54 Landessiegerinnen und Siegern. „Ich freue mich besonders, dass mit 19 Landessiegerinnen Erfolg auch im Handwerk immer weiblicher wird.“

Die Urkunde über den Landessieg macht sich für die Gesellinnen und Gesellen nicht nur in der Bewerbungsmappe gut, sondern ermöglicht ihnen unter bestimmten Voraussetzungen sogar Zugang zu einem Weiterbildungsstipendium, das für berufliche Aufstiegsfortbildungen wie den Meister, Lehrgänge zum Erwerb fachbezogener beruflicher Qualifikationen oder sogar berufsbegleitenden Studiengängen, die auf Ausbildung oder Berufstätigkeit aufbauen genutzt werden kann.



