Sachsens Tischlerhandwerk präsentierte ausgefallene und hochwertige Tischler-Gesellenprüfungsarbeiten.



15. November 2020 - Alles war anders. - Erfolgreicher Landesgestaltungswettbewerb Die Gute Form 2020. - Unter strengen Auflagen und Beachtung aller Hygiene-Schutzmaßnahmen wurden sehr ausgefallene und hochwertige Tischler-Gesellenprüfungsarbeiten des aktuellen Abschlussjahrganges vom 09. bis 14. November 2020 im ELBEPARK Dresden präsentiert. Der alljährliche Wettbewerb wird von den sächsischen Tischlerinnungen organisiert und ausgerichtet. Zu sehen waren insgesamt 38 Unikate aus Sachsen und Sachsen-Anhalt, darunter in diesem Jahr auch acht Arbeiten von Tischlerinnen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer demonstrierten damit sehr anschaulich das hohe Niveau handwerklicher Qualität und die vielfältige Kreativität im Tischlerhandwerk. Eines der besonderen Highlights war ein vollständig freischwebendes Bett von Steven Martin aus Schlegel, welches ausschließlich mit dem Kopfteil an einer stabilen Wand montiert wird. Für die „schwebende“ Präsentation im ELBEPARK Dresden wurde extra ein Gabelstapler bereitgestellt.

Um Ansammlungen von Besuchern zu vermeiden, konnten weder Eröffnungsveranstaltung noch Siegerehrung vor Ort durchgeführt werden. Die Ehrung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie der Spitzenreiter wurden stattdessen auf Video aufgezeichnet und über YouTube (https://youtu.be/REqU_2VvP6E) veröffentlicht. Selbst die Tischlerinnen und Tischler erfuhren die Ergebnisse erst mit der Veröffentlichung dieses Videos.

Die Gute Form 2020 – Die Preisträger

1. Platz:

Lowboard in Rüster "Jetzt wird´s schräg" von Clara Kaiser (Dresden)

Ausbildungsbetrieb: Deutsche Werkstätten Hellerau GmbH

Der erste Platz ist dotiert mit 300 € von der Furnier- und Schnittholz GmbH und einem Einkaufsgutschein vom ELBEPARK Dresden (100 €).

Jurybegründung

Das Gesellenstück von Clara Kaiser überzeugte die Jury durch eine konsequent klare Linienführung, eine stimmige Materialauswahl und -kombination und absolut erstklassige Verarbeitungsqualität. Dezent bietet sich das Lowboard dem Betrachter an, jedoch beeindruckt es, ohne sich aufzudrängen. Die ausgewogenen Proportionen vermitteln beruhigende Ausgeglichenheit und optisches Gleichgewicht.

In Anlehnung an eine historische Formensprache der 50er bis 60er Jahre stellt das Unikat keinen schlichten Nachbau dar, sondern entwickelt einen ganz eigenen und markanten Charakter, eine gestalterische Neuinterpretation in Auseinandersetzung mit der gestalterischen Historie der Deutschen Werkstätten Hellerau. Somit kann man die Arbeit als gelungene Hommage an die bewegte Geschichte ihrer Fertigungsstätte sehen.

2. Platz:

Flurschrank in Eiche und Linoleum von Jonas Fischer (Auerbach)

Ausbildungsbetrieb: Holzwerkstatt Trommer, Schönheide

Der zweite Platz ist dotiert mit 250 € von der Signal Iduna und einem Einkaufsgutschein vom ELBEPARK Dresden in Höhe von 100 €.

3. Platz:

Schreibtisch in Nussbaum und Ahorn von Maximilian Krause (Leipzig)

Ausbildungsbetrieb: Tischlerei Thier, Leipzig

Der dritte Platz ist dotiert mit 200 € von der IKK Classic und mit einem Einkaufsgutschein vom ELBEPARK DRESDEN in Höhe von 100 €.

Sonderpreis „Oberfläche“

Hauseingangstür, Eiche von Hand gehackt von Simon Mehlhorn

Oberfläche: lasiert/gelaugt/geseift

Ausbildungsbetrieb: Tischlerei Ronny Mehlhorn, Schönheide

Für den Sonderpreis „Oberfläche“ stellt die Remmers GmbH eine hochwertige SATA-Spitzpistole zur Verfügung.

Besonderer Blickfang

Das „Freischwebende Bett“ von Steven Martin (Schlegel)

Ausbildungsbetrieb: Demmelhuber Holz & Raum Vertriebs GmbH

In der Ausstellung im ELBEPARK Dresden „schwebte“ das Bett auf einem Gabelstapler, im Schlafzimmer wird es ausschließlich vom mit der stabilen Wand verschraubten Kopfteil getragen.

Fotos: Matthias Ander

Das Besuchervoting

Parallel zum Wettbewerb „Die Gute Form“ konnten die Besucher der Ausstellung per QR-Code online abstimmen, welche Arbeiten ihnen am besten gefallen haben. Die Auswertung nimmt noch etwas Zeit in Anspruch und wird in den nächsten Tagen über www.facebook.de/tischlerverband und www.instagram.de/tischler_sachsen veröffentlicht.

Wir danken allen Sponsoren und Unterstützern

ELBEPARK Dresden

Handwerkskammer Chemnitz

Handwerkskammer Dresden

Furnier- und Schnittholz Handelsgesellschaft mbH

Signal Iduna Kranken a.G.

IKK classic

Remmers GmbH

Klöpferholz GmbH & Co. KG

Tischlerei Otto, Wilsdruff

Parallel fand eine intensive mediale Begleitung der Ausstellung über folgende Social Media-Kanäle statt:

www.facebook.de/tischlerverband

www.instagram.de/tischler_sachsen

Der Fachverband Tischler Sachsen

Der Fachverband Tischler Sachsen ist die Landeszentrale aller sächsischen Tischlerinnungen. Seit der Gründung 1990 unterstützt er die Innungen und deren über 750 Mitgliedsbetriebe in fachlichen, betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themen. Der Landesgestaltungswettbewerb Die Gute Form ist ein wichtiger Bestandteil des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung für das sächsische Tischlerhandwerk.

Fachverband Tischler Sachsen

Landesinnungsverband des Tischlerhandwerks

Oskar-Maune-Straße 2

01156 Dresden

Internet: www.tischler-sachsen.de