Sächsisches Handwerk überzeugt mit hoher Qualität denkmalpflegerischer Leistungen



Im Wettbewerb „Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege 2020“ sind am 23. November 2020 die Preisträger aus Sachsen bekannt gegeben worden. Ausgezeichnet wurden 6 Denkmaleigentümer und 35 Handwerksbetriebe. Die Eigentümer hatten sich unter 48 Mitbewerbern um den Preis durchgesetzt. Mit den prämierten Denkmalen werden ausgewählte beteiligte Handwerksbetriebe ausgezeichnet. Von der hohen Qualität der denkmalpflegerischen Leistungen in Sachsen hatte sich die Jury, der auch der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) angehört, vor Ort ein Bild gemacht.„Es freut mich, dass auch in Sachsen wieder so zahlreiche begabte Handwerkerinnen und Handwerker sowie engagierte Eigentümerinnen und Eigentümer ausgezeichnet werden können. Denkmalpflege ist für Handwerker ein spannendes Betätigungsfeld. Hier können sie die tradierten Handwerkstechniken anwenden. Damit sorgen sie gleichzeitig dafür, dass diese Techniken nicht verloren gehen und auch in Zukunft für die Restaurierung von Baudenkmalen zur Verfügung stehen“, betonte ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer.

Der Preiswettbewerb richtet sich an private Bauherren und qualifizierte Handwerksbetriebe, die gemeinsam bei der Erhaltung von Baudenkmalen Vorbildliches geleistet haben. Der Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege wird seit 1994 gemeinsam vom ZDH und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz jährlich in zwei Bundesländern ausgelobt. 2020 wurde der Preiswettbewerb in Sachsen und in Niedersachsen durchgeführt.

Mit dem „Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege“ werden in diesem Jahr Denkmaleigentümer und Handwerker in Sachsen ausgezeichnet. Heute hätte die Preisverleihung mit Ministerpräsident Michael Kretschmer stattfinden sollen, nun erhalten die sechs Denkmaleigentümer und 35 Handwerker die von ihm unterzeichneten Auszeichnungen und Urkunden per Post. Die Preisverleihung erfolgt auch mit dem Lob und der Anerkennung seitens des Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, und von Dr. Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Der von der Stiftung gemeinsam mit dem Zentralverband gestiftete Preis wird jährlich in zwei Bundesländern an private Eigentümer verliehen, die bei der Bewahrung ihres Denkmals in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Handwerk Herausragendes geleistet haben. Die an den Restaurierungsmaßnahmen beteiligten Handwerksbetriebe werden mit Ehrenurkunden ausgezeichnet, für die privaten Denkmaleigentümer ist der Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege pro Bundesland mit jeweils 15.000 Euro dotiert. Im Jahr 2020 wurde der Preis in den Bundesländern Niedersachsen und Sachsen ausgeschrieben, 2021 stehen Hessen und Schleswig-Holstein an.

Die aus Vertretern des Staatsministeriums für Regionalentwicklung, des Landesamts für Denkmalpflege, der Architektenkammer sowie der Handwerkskammern Dresden und Leipzig sowie des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bestehende Jury betonte die allgemeine Qualität der eingereichten Projekte sowie der beteiligten Handwerker und Architekten.

Die Preisträger und ihre Handwerker:

Mit einem ersten Preis (Dotierung 6.000 Euro)

ausgezeichnet:

Faktorenhaus C.W. Henke

Hauptstr. 73

02730 Ebersbach-Neugersdorf

Das 1831 von Carl Wilhelm Henke erbaute anspruchsvolle Faktorenhaus mit steinerner Treppe liegt über einem eindeutig älteren Keller. Nach der umfangreichen Restaurierung durch die Eigentümer Christina und Tom Umbreit ist wieder ein in sich stimmiges Denkmal erlebbar. Offensichtlich haben die Eigentümer ein Objekt gefunden, mit dessen Bau- und Lebensgeschichte sie sich intensiv beschäftigen konnten. Unter Einbindung qualifizierter Handwerker haben sie die historischen Schichten des Denkmals freigelegt und dokumentiert. Behutsam haben sie dem Denkmal seinen historischen Charme wiedergeben können. Teilweise erfolgte ein vorsichtiger Rückbau, die Wiederherstellung der Umbauten im Stil des Art déco und der Wiedereinbau ausgelagerter Elemente. Grundsätzlich wurde die Substanz erhalten statt erneuert und klug an moderne Wohnbedürfnisse angepasst. Für die vorbildliche Vorgehensweise mit der Gebäude-Anamnese durch einen Restaurator und die kontinuierliche Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege sowie für die hohe Qualität der Arbeiten werden Christina und Tom Umbreit mit dem 1. Preis ausgezeichnet.

Eigentümer:

Christina und Tom Umbreit

Am Bramschkontor 2

01067 Dresden

HANDWERKER:

Dachdecker:

Bernd Hilse

Martin-Niemöller-Str. 32

02730 Ebersbach-Neugersdorf

Zimmerer:

Zimmerermeister

Michael Fuchs

Ebersbacher Weg 2

02739 Eibau

Steinmetz:

Dünnbier Steinmetz- und Restaurierungsgesellschaft mbH

Waltersdorfer St. 43

02779 Großschönau

Tischler:

Karl-Heinz Sperling

Am Kuhzahl 4

02727 Ebersbach-Neugersdorf

Metallbauer:

KEMNA-Schmiede

Matthias Kemna

Hauptstr. 42

02727 Ebersbach-Neugersdorf

Sächsische Schloss- und Beschlagsschmiede

Roberto Weigel

Meißner Str. 314

01445 Radebeul

Maler und Lackierer:

Jörg Freund

Tulpenweg 3

02692 Doberschau

Ofenbauer:

Christof Singer

Zollstr. 9

02782 Seifhennersdorf

Elektrotechniker:

Gitzel-Elektrotechnik

Kerstin Gitzel

Am Schulweg 6

01833 Wilschdorf

Parkettleger:

Naturböden GmbH

Eilenburger Str. 6

01309 Dresden

Estricharbeiten:

Winfried Pöschmann Fußbodentechnik Löbau

Altlöbauer Str. 29

02708 Löbau

Installateur und Heizungsbauer:

Jost Wünsche

Hauptstr. 70

02689 Sohland an der Spree

Mit einem zweiten Preis (Dotierung 3.500 Euro)

ausgezeichnet:

Dorfschmiede Badrina

Leipziger Str. 8

04509 Schönwölkau

Der 2014 gegründete Förderverein Schmiede Badrina e.V. hat sich die Rettung der 1634 erstmals genannten Schmiede, deren heutiger Bau vermutlich aus dem 18. Jahrhundert stammt, zum Ziel gesetzt. Dabei ließen sich die engagierten Vereinsmitglieder von dem maroden Zustand nicht abschrecken. Heute zeigt sich die historische Schmiede innen und außen wieder in ihrem ursprünglichen Zustand. Das hervorragende Restaurierungsergebnis belegt den sensiblen Umgang mit den historischen Materialien und Techniken. Die Wiederherstellung des Fachwerks, der Gefache und des Lehmputzes erfolgten in hoher handwerklicher Qualität und unter Wiederverwendung des geborgenen Materials. Analog zur Materialgerechtigkeit setzten die beteiligten Handwerksbetriebe gekonnt historische Techniken ein. In Teilen erfolgte eine vorsichtige Ertüchtigung von Bau und Technik sowie die Behebung von Baufehlern. Durch die liebevolle Einrichtung der Wohnräume und der Werkstatt ermöglicht der Verein die eindrucksvolle Vermittlung der historischen Arbeits- und Wohnverhältnisse. Für diesen großartigen Einsatz wird der Verein mit einem 2. Preis ausgezeichnet. Die Jury hofft, dass mit dem Preisgeld die abschließende Gestaltung des Umfeldes erfolgen kann.

Eigentümer:

Förderverein Schmiede Badrina e.V.

Am Dornbusch 6

04509 Schönwölkau

Architekt:

ingenieurbüro pro bau gbr

milkner wilke

Markt 21

04509 Delitzsch

HANDWERKER:

Maurer:

Pfennig Bau GmbH & Co. KG

Bahnhofstr. 29

04758 Oschatz

Zimmerer und Tischler:

Tischlerei und Zimmerei Engel & Breitfeld GmbH

Dr.-Alfred-Brehm-Str. 8a

04774 Schmannewitz

Dachdecker:

Dachdecker GmbH

Olaf Witschas

Elberitzplatz 1

04509 Delitzsch

Elektrotechniker:

Elektrofachbetrieb Michael Süpple

Lange Str. 16

04509 Schönwölkau, OT Brinnis

Metallbauer:

Schmiede Koch

Zur Schmiede 6

04509 Wiedemar, OT Kyhna

Maler und Lackierer:

Restauratorin und Malermeisterin

Sandra Haselbach

Mutschlenaer Str. 10

04509 Krostitz

Mit einem zweiten Preis (Dotierung 3.500 Euro)

ausgezeichnet:

Art déco Villa

Südstr. 9

04539 Groitzsch

Das 1929 im Stil des Art déco erbaute Gebäudeensemble, bestehend aus Wohnhaus, Wintergarten, Praxisanbau und Garage, hatte durch jahrzehntelange Umnutzung und mangelnde Bauunterhaltung sehr gelitten. Die Eigentümergemeinschaft erkannte unter der traurigen Hülle die großartige Substanz des Denkmals. Mit der Unterstützung einer in der Denkmalpflege erfahrenen Architektin und unter Hinzuziehung versierter Handwerksbetriebe gelang die Wiederherstellung des sehr stimmigen ursprünglichen Zustandes. Die Gebäude und das gesamte Umfeld wurden schrittweise und mit großem Engagement wieder zu einem Gesamtkunstwerk zusammengeführt. Alle notwendigen Anpassungen an moderne Wohnbedürfnisse erfolgten sensibel und unter größtmöglicher Substanzerhaltung. Das gelungene Ergebnis zeigt die hohe Identifikation der Bauherren mit ihrem Denkmal, für das sie mit einem 2. Preis ausgezeichnet werden. Die Jury hofft, dass dieses Vorgehen für andere Denkmaleigentümer Vorbild und Motivation sein kann.

Eigentümer:

Eigentümergemeinschaft

Edda und Dr. Alfred Herwig

Karin und Michael Rentzsch

Beethovenstr. 6

08451 Crimmitschau

Architektin:

Ulrike Kabitzsch

Ferdinand-Lassalle-Str. 15

04109 Leipzig

HANDWERKER:

Dachdecker:

Arnd Meyer

Ludwigstr. 5

08056 Zwickau

Tischler:

Tischlerei und

Restaurierungswerkstatt

David Junghans

Dresdner Str. 84

04317 Leipzig

Dipl.-Rest. Anja Bachmann

Kurze Str. 2a

08451 Crimmitschau

Fensterbau Pauli GmbH Co. KG

Hartensteiner Str. 7a

09399 Niederwürschnitz

Glaser:

Guntram Bauer

Donatstr. 13

08451 Crimmitschau

Maurer:

DPS Denkmalpflege, Putz & Stuck GmbH

Erich-Köhn-Str. 2

04177 Leipzig

Trockenmaurer:

TPS Baugesellschaft mbH

Am Sportplatz 13

04683 Fuchshain

Installateur- und Heizungsbauer:

Innungsfachbetrieb

Sanitär-Heizung-Klima

Ralf Oehlert

Pegauer Str. 102

04442 Zwenkau

Elektrotechniker:

Elektro-Service GmbH

Lindenaustr. 19

04600 Altenburg

Mit einem dritten Preis (Dotierung 2.000 Euro)

ausgezeichnet:

Vierseithof mit Umgebindewohnhaus

Schulweg 7

08428 Langenbernsdorf

Mit der Übernahme durch Daniel Friedrich hat der Vierseithof mit Umgebindewohnhaus in Langenbernsdorf-Trünzig wieder eine Zukunft. Die für die Region typischen Gehöfte sind nur selten in ihrer Vollständigkeit von Wohnhaus, Scheune, Stall und Torhaus so gut erhalten wie dieses Beispiel aus dem 18. Jahrhundert. Allerdings übernahm Daniel Friedrich das Ensemble in bedauernswertem Zustand und mit einem schwammverseuchten Erdgeschoss. Mit hohem Aufwand wurde das Erdgeschoss unter Rettung der Blockstube neu eingefügt. In höchster handwerklicher Qualität wurden die geschädigten Bauelemente nachgebaut und ersetzt. Dass Wohnen und Arbeiten in historischen Bauten mit allen Ansprüchen an modernen Wohnkomfort und Energieeffizienz möglich ist, beweist das Team um Daniel Friedrich in vorbildlicher Weise. Dafür wird er mit dem 3. Preis ausgezeichnet.

Eigentümer:

Daniel Friedrich

Schulweg 7

08428 Langenbernsdorf

Architekt:

Ingenieurbüro für Baudenkmalpflege

Dipl.-Bauing. (FH) Dörk Markert

Gosel 9

08451 Crimmitschau

HANDWERKER:

Zimmerer:

Gefüge und Gefache Zimmerei GmbH

Gosel 9

08451 Crimmitschau

Glaser und Tischler:

Glaserei & Tischlerei Manfred Hilbert

Inh. Frank Hilbert

Steinberg 28

07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

Tischler:

Dipl.-Rest. Anja Bachmann

Kurze Str. 2a

08451 Crimmitschau

Steinmetz und Steinbildhauer:

Steinmetzbetrieb Thomas Wilde

Chursdorf 30d

07580 Seelingstädt

Maurer:

Tomas Tauber

Auerbacher Str. 82

08147 Crinitzberg, OT Bärenwalde

Maler und Lackierer:

Peter und Daniel Jahn

Schulstr. 9/10

08428 Langenbernsdorf

Wolfgang und Ursula Engelbarts-Förderpreis

für besonders hervorragende Restaurierungsleistungen an denkmalgeschützten Objekten

(Dotierung 500 Euro)

Abthaus

Zisterzienserkloster Buch

Klosterbuch Nr. 1

04703 Leisnig

Der Förderverein Kloster Buch e.V. wird für sein langjähriges Engagement und die behutsame Wiederherstellung des Abthauses von Kloster Buch mit dem „Wolfgang und Ursula Engelbarts-Förderpreis“ ausgezeichnet. Trotz aller Widrigkeiten – Muldehochwasser 2002 und 2013, Überschwemmungen und Sturm – hat der Verein Schritt für Schritt die marode Klosteranlage zu einem Ort der Begegnung und des Lernens ausgebaut. Die Jury hofft, mit der Auszeichnung ein Zeichen für dringend notwendige weitere Fördermittelgeber setzen zu können. Dass der Förderverein die Verantwortung für den traditionsreichen Ort übernommen hat, gibt Kloster Buch eine Zukunft.

Eigentümer:

Förderverein Kloster Buch e.V.

Klosterbuch Nr. 1

04703 Leisnig

Architekt:

Bauplanungsbüro Schroeder Architektur GmbH

Maik Schröder

An der Kremsche 15

04720 Döbeln

Sonderpreis:

Brettmühle Mulda

Hauptstr. 91

09619 Mulda

Für sein langjähriges Engagement bei der Erhaltung der bis 1973 aktiven Sägemühle in Mulda wird der Förderverein Technische Denkmale Mulda e.V. mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Mit selbstverständlicher Qualität werden die Arbeiten an dem technischen Denkmal, insbesondere bei der Behebung der Hochwasserschäden an der Ostwand, durchgeführt. Die Jury würdigt damit den langen Atem des Vereins und hofft auf eine Weiterführung des Projektes unter Beteiligung der Gemeinde und Einigung mit den Erben.

Eigentümer:

Förderverein Technische Denkmale Mulda e.V.

Saydaer Str. 5

09619 Mulda

Architekten:

Planungs- und Gutachterbüro für historischen Mühlenbau

Gottfried Schumann

Saydaer Str. 5

09619 Mulda

Klüber Architekten

Hauptstr. 23

09619 Mulda

Handwerkerpreise:

Leuchtwerbeanlage

Spinnereistr. / Saalfelderstr.

04179 Leipzig

HANDWERKER:

Glasbläser und Glasapparatebauer:

NEL Neontechnik Elektroanlagen Leipzig GmbH

Debyestr. 6

04329 Leipzig

Schloss Prossen

Gründelweg 15

01814 Bad Schandau

Handwerker:

Maler und Lackierer:

Bauhütte Schulz

Dipl.-Rest. Markus Schulz

Friedrichstr. 44

01067 Dresden

