Handwerk top! Zehn Friseurinnen bestehen den fachpraktischen Teil ihrer Meisterausbildung.



Angehende Meister am Haarmodell - Angelina Hoffmann aus Aurich (l.) und Mareike van Rüschen aus Moormerland dürfen sich jetzt auch Meisterin nennen. - Zehn Friseurinnen aus Ostfriesland haben allen Grund zum Jubeln. Sie haben kürzlich im Berufsbildungszentrum (BBZ) der Handwerkskammer für Ostfriesland in Aurich den Praxisteil ihrer Meisterprüfung erfolgreich abgelegt. Vier von ihnen – Anne Hessel-Bongert (Aurich), Angelina Hoffmann (Aurich), Stephanie Schüler (Leer) und Mareike van Rüschen (Moormerland) – haben damit auch den letzten Teil ihrer Weiterbildung geschafft und jetzt den Meistertitel in der Tasche. Der fachpraktische Teil der Meisterausbildung im Friseurhandwerk gliedert sich in zwei Prüfungsleistungen. Dazu gehören das Meisterprüfungsprojekt nebst Fachgespräch sowie eine Situationsaufgabe. Bei der Projektaufgabe galt es für die Friseurinnen zunächst, ein Thema festzulegen und ein passendes Konzept auszuarbeiten. „Vom Haarschnitt über die Haarfarbe bis hin zur Frisur und dem entsprechenden Nageldesign für die Damen musste alles berücksichtigt werden“, erklärte Gisela Hillers, Leiterin des Meisterprüfungs- und Fortbildungsprüfungswesens.

Und auch ein entsprechender Herrenhaarschnitt durfte natürlich nicht fehlen. Danach ging es von der Theorie in die Praxis. Das ausgearbeitete Konzept musste am Modell umgesetzt werden. „Bewertet wurde, ob Schnitt, Farbe, Frisur und Nageldesign bei den Frauen sowie der Herrenhaarschnitt korrekt und typgerecht ausgeführt wurden“, berichtete Friseurmeisterin und Prüferin Marion Kleen. Im anschließenden Fachgespräch mussten die Meisteranwärterinnen die einzelnen Schritte und Entscheidungen begründen.

Für die Prüfung wurden die Friseurinnen in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe hat sich nach der Prüfung im Friseursalon für ein Foto aufgestellt.

Geschick und Fingerspitzengefühl waren auch bei der Situationsaufgabe gefragt: Ob beim Stecken der kreativen Langhaarfrisuren und dem Schneiden eines vorgegebenen Damenhaarschnitts an den Trainingsköpfen oder dem klassischen Herrenhaarschnitt sowie der dauerhaften Umformung (Wellen) am Modell – auch hier mussten die Prüflinge ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Neben den genannten Meisterinnen haben den fachpraktischen Teil bestanden: Steffi Jäger (Moormerland), Lilia Klug (Emden), Juliane Mlynarski (Aurich), Nadine Otzenberger (Apen/Augustfehn II), Lara Stomberg (Leer), und Irene Streich (Weener).

Der nächste Meistervorbereitungslehrgang im Friseurhandwerk startet am 6. September 2021. Ansprechpartner ist Johannes Best, stellv. BBZ-Leiter, erreichbar unter Telefon 04941 1797-38 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Foto: HWK

