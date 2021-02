Handwerk in Cloppenburg trifft Corona hart.



10.02.2021 – In einem Pressegespräch gibt die Kreishandwerkerschaft Cloppenburg einen umfangreichen Rückblick auf das turbulente Jahr 2020 für das Cloppenburger Handwerk und spricht über die Zielsetzungen in der eigenen Handwerkspolitik und -organisation. - Was bewegt das Handwerk in Cloppenburg aktuell? - Das vergangene Jahr war für den Großteil der Bevölkerung kein einfaches – ein paar Einblicke über die Betroffenheit der Cloppenburger Handwerksunternehmen konnten Dr. Michael Hoffschroer als Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft in einem Pressegespräch teilen. Auch das Handwerk blieb von den Auswirkungen der Pandemie weder im vergangenem noch im aktuellen Jahr verschont. Besonders die Berufe aus dem Lebensmittelbereich sowie der körpernahen Dienstleistungen spüren die Auswirkungen verstärkt. Aktuell tritt vor allem das Friseurhandwerk in die Öffentlichkeit durch verschiedene Aktionstage, an denen auf die Auswirkungen des Lockdowns aufmerksam gemacht werden soll. „Wir stehen beinahe täglich mit den Betroffenen im Austausch. Viele von Ihnen haben bislang keine finanzielle Unterstützung, wie es von der Politik angekündigt wurde, erhalten und mussten dadurch ihre Rücklagen komplett aufbrauchen. Hierbei geht es um viele Existenzen, die vor dem finanziellen Aus stehen und Hilfe benötigen“, erklärt Hauptgeschäftsführer Dr. Michael Hoffschroer.

Das Haus des Handwerks hat sich bereits frühzeitig auf die Auswirkungen vorbereitet: die Einführung des Onlinelernens über die Lehr-Lernplattform, der Einsatz eines detaillierten Hygiene- und Schutzmaßnahmenkonzeptes, die umfangreiche Maskenpflicht, die Anpassung der Veranstaltungsarten und auch das mobile Arbeiten waren einige der Lösungen. Hierbei spielte aber besonders die Beratung und Unterstützung für die angeschlossenen Innungsbetriebe in Bezug auf politische Neuerungen und Auflagen eine große Rolle in der täglichen Arbeit des Teams.

Kreishandwerkerschaft Cloppenburg zieht ein Fazit und teilt Jahresziele.

Trotz des belastenden Jahres startet die Kreishandwerkerschaft hoffnungsvoll und voller Tatendrang in das Jahr 2021, wie Dr. Hoffschroer erklärt: „Wir haben uns umfangreiche Ziele gesetzt, die wir gemeinsam als Team erreichen wollen und werden. Hierbei dreht es sich nicht nur um die Bewältigung der Pandemie sondern ins Besondere auch um die wichtigsten Kernbereiche des Handwerks: wir wollen die Wertschätzung für das Handwerk steigern, wir werden die anstehenden Gremienwahlen in unserem Ehrenamt erfolgreich umsetzen, wir werden uns in den Bereichen der digitalen Transformation und dem Technologietransfer noch stärker aufstellen um eine der führenden Kreishandwerkerschaften in diesen Themengebieten zu werden.“

Der Einsatz des Onlinelernens, die Nutzung einer künstlichen Intelligenz zur Mitgliederberatung und auch die Prozessoptimierung sowie das JOBSTARTERplus-Projekt Bau + MEHR sind bereits stark in der Umsetzung und zeigen Ihre ersten Erfolge im Haus des Handwerks.

„Wir möchten in diesem Jahr wieder verstärkt auf die guten Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsbefragung bei unseren Innungsmitgliedern aufbauen. Es ist uns wichtig, die Zufriedenheit sowohl bei der Freundlichkeit und Kompetenz unserer Mitarbeiter als auch für unser umfangreiches Dienstleistungsangebot noch weiter auszubauen. Es ist unser Ziel, das Dienstleistungsangebot unseren Innungsbetrieben näher zu bringen und die damit verbundene Zufriedenheit unseren eigenen Ansprüchen entsprechend zu erzielen“, erklärt Hoffschroer weiterhin.

Kreishandwerkerschaft Cloppenburg

Pingel-Anton 10

49661 Cloppenburg