Mini-Handwerker begeistern - Kinder können aktiv werden.



Unter dem Motto „Kleine Hände, große Zukunft“ läuft der bundesweite Wettbewerb. - Kita-Wettbewerb verlängert Einsendeschluss. Der bundesweite Kita-Wettbewerb „Kleine Hände, große Zukunft“ hat aufgrund der Corona-Pandemie seine Bedingungen angepasst. Er war im Oktober 2020 in eine neue Runde gestartet. Ursprünglich sollten die Erzieherinnen und Erzieher gemeinsam mit den Kindern einen Handwerksbetrieb besuchen und dieses Erlebnis anschließend in einer kleinen Projektarbeit festhalten. Aufgrund der Corona-Maßnahmen ist das aktuell jedoch nicht möglich. Deshalb haben die Organisatoren die Wettbewerbsbedingungen angepasst. So sollen die Mini-Handwerker nun selbst aktiv werden. Sie können beispielsweise das Klettergerüst der Kita mit Malerarbeiten verschönern oder ein eigenes Vogelhaus bauen. Damit das auch alles zu realisieren ist, wurde der Einsendeschluss auf den 18. Juni 2021 verschoben.

Die Idee hinter dem Wettbewerb: Kita-Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren besuchen mit ihren Erzieherinnen und Erziehern Handwerksbetriebe in ihrer Region und lernen dabei die Vielfalt des Handwerks kennen – von A wie Augenoptiker bis Z wie Zimmerer. Anschließend stellen die Kinder gemeinsam ein Riesenposter her, auf dem sie ihre Erlebnisse und Eindrücke kreativ ausgestalten. Weitere Infos zum Wettbewerb unter www.amh-online.de/kita-wettbewerb

Foto: www.amh-online.de

