Bundespreis: Handwerksbetriebe aus Schleswig-Holstein können sich noch bis zum 2. Mai bewerben

21. April 2021 – Keine Denkmalpflege ohne Handwerk: In diesem Jahr können Handwerksbetriebe aus Schleswig-Holstein zeigen, welche herausragenden Leistungen sie auf Denkmalbaustellen vollbracht haben. Noch bis zum 2. Mai können Bewerbungen für den Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege eingereicht werden. Den Preis schreiben der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) mit Unterstützung der Handwerkskammer Schleswig-Holstein aus. Er zeichnet nicht nur private Denkmaleigentümer aus, die gemeinsam mit qualifizierten Handwerksbetrieben bei der Erhaltung ihrer Denkmäler vorbildliche Leistungen erbracht haben, sondern auch ausführende Betriebe für ihre Arbeit an den historischen Bauten.

Für den Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege können denkmalpflegerische Baumaßnahmen nominiert werden, die innerhalb der Zeitspanne vom 1. Januar 2014 bis zum 2. Mai 2021 abgeschlossen wurden. Auch Teile von Restaurierungsarbeiten sind zum Wettbewerb zugelassen, sofern die Arbeiten des jeweiligen Gewerkes als abgeschlossen gelten. Mit der Auszeichnung sind für die Denkmaleigentümer Zuschüsse für die prämierten Restaurierungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 15.000 Euro verbunden, die ausführenden Handwerker werden mit entsprechenden Urkunden ausgezeichnet.

Der Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege wird jährlich in zwei Bundesländern ausgeschrieben. Nach 1995, 2005 und 2013 kehrt er in diesem Jahr zum vierten Mal nach Schleswig-Holstein zurück. Die Preisverleihung soll im November im Beisein von Ministerpräsident Daniel Günther stattfinden.

Weitere Informationen:

www.hwk-luebeck.de/auszeichnungen

Handwerkskammer Lübeck

Breite Straße 10 /12

23552 Lübeck