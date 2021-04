Tag des Deutschen Brotes - Die neue Botschafterin des Deutschen Brotes ist die Schauspielerin Almila Bagriacik,



21. April 2021 – Die neue Botschafterin des Deutschen Brotes, Schauspielerin Almila Bagriacik, präsentiert sich erstmalig am Tag des Deutschen Brotes. Die offizielle Ernennung durch den Präsidenten des Bäckerhandwerks, Michael Wippler, ist für das Publikum ab dem 21. April 2021 auf www.baeckerhandwerk.de und auf www.innungsbaecker.de zu sehen. - Die Ernennung des neuen Brotbotschafters oder der neuen Brotbotschafterin ist der Höhepunkt eines jeden Tags des Deutschen Brotes. In normalen Zeiten findet diese live im Rahmen eines Festaktes in Berlin statt. In diesem Jahr ist wie schon in 2020 alles anders – erneut darf es aufgrund der Pandemie keine große Feier mit vielen Gästen in der realen Welt geben. Deshalb haben der Zentralverband und die Werbegemeinschaft des Deutschen Bäckerhandwerks einen Teil der Feierlichkeiten ins Internet verlegt. So auch die offizielle Ernennung der neuen Brotbotschafterin Almila Bagriacik.

Die Übergabe des „Staffelstabs“ mit der Laudatio von Präsident Michael Wippler auf die sympathische Schauspielerin nebst standesgemäßer Ausstattung mit Bäckerjacke und Urkunde und Grußwort der neuen Brotbotschafterin, ist ab dem 21. April in einem Video auf www.baeckerhandwerk.de zu sehen. Eine kürzere Version der offiziellen Ernennung wird zur selben Zeit auf www.innungsbaecker.de hochgeladen. Wir laden Sie herzlich ein, sich die beiden Clips exklusiv auf Youtube unter https://www.youtube.com/watch?v=fHLqDBk6jtk und https://www.youtube.com/watch?v=w5e-z1HRRcc anzugucken. Die offizielle Website zum Tag des Deutschen Brotes finden Sie unter www.innungsbaecker.de .



Über den Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V.

Die deutschen Innungsbäcker werden seit 1948 durch den Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. auf lokaler, regionaler, Bundes- sowie EU-Ebene vertreten. Als Spitzenverband des backenden Gewerbes in Deutschland vertritt der Zentralverband die Interessen von 10.491 Betrieben mit ca. 266.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 15,22 Milliarden Euro in Bäckereien, Konditoreien, Familienbetrieben und Großbäckereien. Durch den engen Kontakt zum Gesetzgeber hat der Verband gemeinsam mit den Landesinnungsverbänden und den Bäckerinnungen die Möglichkeit, die Interessen seiner Mitglieder erfolgreich durchzusetzen. Durch seine Arbeit sichert der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. die Zukunft der deutschen Innungsbäcker, indem er auf die Politik zugeht und die Belange des Bäckerhandwerks vertritt. Bei der Vorbereitung neuer Gesetzesentwürfe, Verwaltungsanordnungen oder politischen Planungen steht der Zentralverband den Verantwortlichen beratend zur Seite und versorgt sie mit wertvollen Informationen. Auch die Förderung des Nachwuchses ist ein zentraler Punkt in der Verbandsarbeit. Mit Initiativen wie „Bäckman“ oder „Back dir deine Zukunft“ werden gezielt Kinder und Jugendliche über den Beruf des Bäckers informiert. Neben der Interessenvertretung seiner Mitgliedsunternehmen und der Nachwuchsförderung klärt der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. über die Internetseite www.innungsbaecker.de auch Verbraucher rund um die Themen Brot, Backwaren und das Bäckerhandwerk auf. Ob Rezepte oder Artikel zur Brotkultur in Deutschland, hier werden der Innungsbäcker und die Kunst des Brotbackens in den Mittelpunkt gerückt. Der Zentralverband wird durch das Präsidium des Bäckerhandwerks mit Michael Wippler als Präsidenten sowie Hauptgeschäftsführer Daniel Schneider vertreten.



Copyright: Werbegemeinschaft des Deutschen Bäckerhandwerks - Fotograf Philipp Bernhardt.



Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e. V

Neustädtische Kirchstraße 7a

10117 Berlin