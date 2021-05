Wettbewerb um die begehrte Auszeichnung „Ausbildungsbetrieb des Jahres 2021“ des südwestfälischen Handwerks.

Bewerben, vorschlagen, nominiert werden - WETTBEWERB: Wer sind die Ausbildungsbetriebe des Jahres 2021? Auf geht es zum Endspurt für die diesjährige Runde im Wettbewerb um die begehrte Auszeichnung „Ausbildungsbetrieb des Jahres 2021“ des südwestfälischen Handwerks. Noch bis Ende Mai können sich Ausbildungsbetriebe aus dem Kammerbezirk Südwestfalen (wieder) um den begehrten Preis bewerben, den die Handwerkskammer Südwestfalen zusammen mit den Kreishandwerkerschaften Hochsauerland, Märkischer Kreis und Westfalen Süd als gemeinsamen Wettbewerb ausschreibt.-„Leider mussten wir im vergangenen Jahr Corona bedingt den Wettbewerb unterbrechen“, bedauert der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Südwestfalen. „Wir sind aber sehr zuversichtlich, in diesem Jahr wieder herausragende Ausbildungsbetriebe auszeichnen zu können. Unser Wettbewerb genießt eine hohe Aufmerksamkeit und zeigt der Öffentlichkeit, wie unsere Mitgliedsunternehmen mit den jungen Menschen den Weg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft gehen.“

Fabian Bräutigam als zuständiger Geschäftsführer der Handwerkskammer für den Bereich Bildung ergänzt: „Die Ausbildungsleistung unserer Mitgliedsbetriebe kann man gerade jetzt in der Zeit der Pandemie gar nicht hoch genug schätzen. Die jungen Menschen erhalten eine verlässliche und zukunftsfähige berufliche Basis. Gleichzeitig sichern die Betriebe den Fachkräftebedarf im eigenen Unternehmen und deutlich darüber hinaus. Das muss öffentlichkeitswirksam gewürdigt werden. Genau deshalb gibt es diesem Wettbewerb.“



Der Preis wird wieder in den drei Kategorien „Leistungen und Erfolge“, „Soziale Verantwortung und Gesellschaftliches Engagement“ sowie als „Ehrenpreis“ verliehen. Die Auszeichnungen sind jeweils mit einem Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro für die Sieger ausgestattet. Für die weiteren Nominierten gibt es ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro pro Betrieb. Als Sponsoren mit an Bord sind die Sparkassen Südwestfalens in der Kategorie „Leistungen und Erfolge“, die Volksbanken Südwestfalens für die Kategorie „Soziale Verantwortung und Gesellschaftliches Engagement“, die Signal-Iduna-Versicherung, die den Ehrenpreis der Jury finanziell ausstattet sowie die ikk classic, die die Prämien für die nominierten Betriebe stiftet. Eine fünfköpfige Jury aus Vertretern der Handwerkskammer, der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sowie der Kreishandwerkerschaft ermittelt aus allen eingereichten Bewerbungen die besten Betriebe. Pro Kategorie werden dabei jeweils drei Unternehmen für einen Preis nominiert und erhalten zunächst die Nominierungsurkunden im Betrieb überreicht.

Anschließend trifft sich die Jury zur alles entscheidenden Sitzung und bestimmt für jede Kategorie jeweils einen Preisträger. Die Verleihung der Auszeichnung in den drei Kategorien erfolgt in einem feierlichen Rahmen im September 2021. Die Schirmherrschaft für den Wettbewerb hat auch in diesem Jahr wieder Karl-Josef Laumann – Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen – übernommen.

Alle Ausbildungsbetriebe aus Südwestfalen, die in die Handwerksrolle oder in das Verzeichnis der handwerksähnlichen Gewerbe eingetragen sind und ausbilden, haben die Möglichkeit, sich selbst zu bewerben. Darüber hinaus können Betriebe, die Besonderes für die Ausbildung leisten, auch z. B. von Mitarbeiter*innen oder Auszubildenden der Jury vorgeschlagen werden. Dazu beschreiben sie ihre Aktivitäten/ Erfolge in der Ausbildung möglichst umfassend. So kann sich die Jury ein Bild vom Ausbildungsbetrieb machen.

Die Bewerbungsfrist endet am 31. Mai 2021. Alle Informationen stehen auch auf der Internetseite der Handwerkskammer Südwestfalen und selbstverständlich sind Onlinebewerbungen ebenfalls möglich: https://ogy.de/hi0w

