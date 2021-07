Rund 700 neue Gesellinnen und Gesellen im Augenoptikerhandwerk - Digitale Lossprechungsfeier im Livestream.



14. Juli 2021 – Thomas Heimbach, Vorsitzender des AOV NRW, gratulierte den Absolventen in einer persönlichen Videobotschaft. - Rund 700 neue Gesellinnen und Gesellen im Augenoptikerhandwerk zählt man in NRW, wenn man die Absolventen*innen der Jahrgänge 2020 und 2021 zusammennimmt. Um diese offiziell in den Gesellenstand zu erheben und ihren erreichten Berufsabschluss zu feiern, organisierten die drei nordrhein-westfälischen Innungen ein besonderes Event, das am 2. Juli 2021 stattfand. Aufgrund der Corona Situation entschied man sich in NRW dazu, die Lossprechungsfeierlichkeiten der einzelnen Innungen in diesem Jahr zusammenzufassen zu einer großen digitalen Veranstaltung. Auch die Absolventen des vergangenen Jahres durften dabei nicht fehlen, denn sie mussten auf ihre Lossprechungsfeiern 2020 verzichten. Am ersten Freitagabend des Monats war es soweit: Um 20 Uhr startete ein exklusiver Livestream, zu dem sich alle Absolventen und Absolventinnen der beiden Jahrgänge sowie ihre Lehrer*innen und Ausbilder*innen und die Mitglieder der Gesellenprüfungsausschüsse im Vorfeld anmelden konnten.

Die Zuschauer*innen erwartete ein tolles Programm: Moderator Daniel Danger (1LIVE) führte locker und professionell durch das Programm. Die drei Innungsobermeister Ulrich Schüttler (AOI Düssel-Rhein-Ruhr), Hans Josef Schümmer (AOI Köln-Aachen) und Diethard Pankatz (AOI Westfalen) gewährten Einblicke in ihre eigene Ausbildungszeit und sprachen über die vielfältigen Chancen und manchmal auch unverhofften Möglichkeiten, die die Augenoptik bietet. Drei der Prüfungsbesten 2020 und 2021 blickten, unterstützt von Jörn Kommnick, Lehrer am Hans-Böckler-Berufskolleg in Münster, zurück auf Prüfungen unter Coronabedingungen und sprachen über ihre Pläne für die Zukunft. Dazu gab es Showeinlagen von Daniel Danger und natürlich die feierliche, offizielle Lossprechung der neuen Gesellinnen und Gesellen als Höhepunkt des Abends durch Hans Josef Schümmer: „Mit dem Bestehen der Prüfung läuft nun Ihr Ausbildungsvertrag aus. Im Namen aller Innungen in NRW darf ich Sie hiermit von all diesen Rechten und Pflichten als Auszubildende freisprechen und Sie offiziell in den Gesellenstand erheben.“

Selbstverständlich waren alle Mitwirkenden geimpft bzw. getestet, sodass für die Aufnahme die Masken abgelegt werden konnten.

Als weitere Highlights gratulierten Thomas Heimbach, Vorsitzender AOV NRW, und Marc Fielmann, Vorstandsvorsitzender Fielmann AG, in eigens zu diesem Anlass aufgenommenen Videobotschaften den neuen Kollegen und Kolleginnen zur bestandenen Prüfung und machten deutlich, wie schön, abwechslungsreich und zukunftssicher der Beruf ist.

Zahlreiche Zuschauer*innen hatten sich zur digitalen Lossprechung angemeldet und nahmen per PC oder Smartphone an dem Event teil. Die meisten von ihnen hatten auch ihre Kamera eingeschaltet, sodass die 180° Rückwand des Studios lebendig wurde, da sie dort eingeblendet wurden – Live-Publikum in Coronazeiten.

Die Kommentare der Zuschauer während und nach der Show waren sehr positiv – eine Bestätigung der Entscheidung für ein solches Event, das für die Innungen Neuland war, aber ein großes Anliegen, denn der erreichte Berufsabschluss ist etwas Besonderes und sollte entsprechend gewürdigt und die neuen Kolleginnen und Kollegen in ihrer Wahl für den schönen Beruf des Augenoptikers bestärkt werden. Das ist mit der digitalen Lossprechung am 2. Juli gelungen!

Freuten sich über eine gelungene Veranstaltung: (vlnr) Ute Limberg (Geschäftsführerin AOV NRW), Rebecca Crabus (Prüfungsbeste 2021), Aaron van der Poel (Prüfungsbester 2021), Marie Kahlert (Prüfungsbeste 2020), Hans Josef Schümmer (AOI Köln-Aachen), Daniel Danger, Diethard Pankatz (AOI Westfalen), Ulrich Schüttler (AOI Düssel-Rhein-Ruhr), Jörn Kommnick (Lehrer am Berufskolleg Münster), Debora Gilsebach (PR Referentin AOV NRW)

