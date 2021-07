Ausbildungsmarkt zieht wieder an - Karriere im Handwerk machen.

Damit das so weiter geht, intensivieren wir unser Engagement gerade noch einmal mit dem „Sommer der Berufsbildung“, in dessen Rahmen das Handwerk gemeinsam mit den Partnern der „Allianz für Aus- und Weiterbildung“ vielfältige Aktionen durchführt, um das Vertrauen junger Menschen in die Berufsbildung zu stärken und sie mit Ausbildungsbetrieben und Unternehmen sowie mit Fördereinrichtungen und Vermittlungsorganisationen zusammenzuführen. Die jungen Menschen sollen so erfahren, dass eine berufliche Ausbildung für sie eine sichere Perspektive beruflicher Zukunft eröffnet, die noch dazu nachhaltig und erfüllend ist. Gerade das Handwerk bietet jungen Menschen in diesen ungewissen und bewegten Zeiten zukunftssichere und anspruchsvolle Berufe mit hervorragenden Fortbildungs- und Karrieremöglichkeiten bis hin zum Meister und beruflicher Selbständigkeit – in keinem anderen Wirtschaftsbereich kann man schon so früh sein eigener Chef werden. Und: Corona ändert nichts daran, dass die Arbeit im Handwerk in der Zukunft nicht ausgehen wird und beruflich qualifizierte Fachkräfte mit Sicherheit nachgefragt werden. Denn alle Zukunftsfelder – also Energie- und Mobilitätswende, der Ausbau der digitalen und analogen Infrastruktur, der Wohnungsbau, das Thema Smart Home oder der Gesundheitsbereich und viele andere Zukunftsthemen sind nur mit dual aus- und weitergebildeten Fachkräften des Handwerks zu gestalten und umzusetzen. Deswegen meine Botschaft an junge Menschen: Loslegen, den Sommer für die Zukunftsplanung nutzen und auf die Betriebe oder Handwerkskammern, Zentralfachverbände, Innungen oder Kreishandwerkerschaften zugehen und sich informieren, und dann die #AusbildungSTARTEN!“

