Unwetterkatastrophe: Umfassende Unterstützung für Betriebe Handwerkskammer steht betroffenen Unternehmen im Kammerbezirk Dortmund zur Seite



19.07.2021 - Schwere Unwetter haben in Teilen des Kammerbezirks Dortmund, insbesondere in Hagen, zu einer Hochwasserkatastrophe geführt. Insgesamt sind 25 Städte und Landkreise in Nordrhein- Westfalen betroffen. Die starken Unwetter haben in der vorigen Woche massive Schäden verursacht, davon sind auch zahlreiche Handwerksbetriebe direkt oder indirekt betroffen. Durch das Hochwasser sind Sachschäden in bis dato noch nicht zu beziffernder Höhe entstanden. Über Jahre hinweg aufgebaute Existenzen wurden innerhalb weniger Stunden zerstört. Kammer-Präsident Berthold Schröder: „Das Ausmaß dieser Katastrophe ist erschreckend. Unsere Gedanken sind jetzt bei allen Betroffenen, denen wir ausdrücklich unsere Unterstützung zusagen möchten! In Zeiten wie diesen steht das Handwerk fest zusammen. Wer Hilfe benötigt, kann sich jederzeit an uns wenden.“

Die Handwerkskammer (HWK) Dortmund bietet betroffenen Unternehmen aus dem Kammerbezirk umfassende Unterstützung zum Thema Hochwasser-Hilfsmaßnahmen an. Es gibt eine Landing Page, auf der alle wichtigen Informationen und weiterführenden Links zu finden sind. Ob rechtliche Hinweise, Versicherungsschutz, Kurzarbeit, Katastrophenerlass der Landesregierung, Darlehn oder Spenden – alle wichtigen Aspekte zu den Folgen der Unwetterkatastrophe sind dort zu finden. Wer persönlichen Kontakt sucht, kann sich direkt an die Mitarbeiter der Unternehmensberatung und des Justiziariats wenden.

