Flutkatastrophe: Caparol startet Spendenaktion

Eine Flutwelle hat in Deutschland ganze Landstriche dem Erdboden gleichgemacht und vielen Menschen ihr Zuhause genommen. Hilfe kommt nun auch aus der Farbenbranche: Durch eine konzertierte Unterstützungsaktion vom 1. August bis 31. Oktober mit der Innenfarbe Indeko-plus spendet Caparol mindestens 200.000 Euro für die Flutopfer. Die Spende soll nur ein erster Schritt sein, das Unternehmen plant weitere Maßnahmen zur Unterstützung. Geschäftsführer Stefan Weyer: „Wir wollen unseren Beitrag leisten, den Menschen zu helfen, die unverschuldet in so schwere Not geraten sind.“

In der Eifel und im Rheinland wurde das gesamte Vertriebsgebiet des zur DAW-Gruppe gehörenden CMS-Großhändlers Hamacher & Wexel durch das Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen. Weitere DAW-Standorte in Deutschland sowie den ebenfalls vom Hochwasser betroffenen Ländern Belgien und Niederlande blieben zum Glück von unwetterbedingten Schäden verschont. Die Flutkatastrophe hat auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DAW getroffen. Glücklicherweise blieb es bei Sachschäden. Von Seiten des Unternehmens und der Inhaber-Familie Murjahn wird alles getan, schnell und unbürokratisch zu unterstützen.

Fotos: Caparol Farben Lacke Bautenschutz/blitzwerk.de

DAW SE

Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

Deutschland