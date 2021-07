Generationenwechsel „light“ im Handwerk - Bau-Innung Kempten mit Neuwahlen.

27.07.2011 - Ehre, wem Ehre gebührt. Über die goldene Ehren-Nadel des Landesverbands der Bayerischen Bauinnungen (LBB) und seine Ernennung zum Ehrenobermeister der Bau-Innung Kempten konnte sich der scheidende Obermeister Gabriel Lerchenmüller (Mitte) freuen. Zu den Gratulanten zählten (von links). Gottfried Voigt, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Kempten und der Bau-Innung Kempten, Josef Sigel, Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Kempten, Johann Marton, der neue Obermeister der Bau-Innung Kempten, und Dr. Michael Kögl, Geschäftsführer der Geschäftsstelle Schwaben des Landesverbands der Bayerischen Bauinnungen (LBB).

Aufatmen bei der Bau-Innung Kempten. Endlich war wieder eine Präsenz-Innungsversammlung möglich und die Neuwahlen von Vorstand und Ausschüssen konnten mit einem Jahr Verspätung nachgeholt werden. Dabei ergab sich eine gelungene Mischung aus jungen und im Amt erfahrenen Mitgliedern. Dass das Amt des Obermeisters neu besetzt werden musste, stand bereits seit der letzten Wahl fest. Aufgrund einer Altersgrenze der Innung für solche Ämter durfte Lerchenmüller nicht mehr kandidieren. Doch die Nachfolger-Frage war schon seit der letzten Wahl in „trockenen Tüchern“. Johann Marton (Buchenberg) stellte sich damals nicht nur für das Amt des stellvertretenden Obermeisters zur Verfügung, sondern erklärte sich zur Freude der Mitglieder auch bereit, bei der nächsten Wahl für das Amt des Obermeisters zu kandidieren. Die drei Jahre als stellvertretender Obermeister wollte er nutzen, um sich umfassend einzuarbeiten. Stellvertretender Obermeister ist jetzt Elmar Mair (Waltenhofen)

Unterstützt werden Obermeister und Stellvertreter durch einen neunköpfigen Vorstand, der bereits viel Erfahrung mitbringt, denn ihm gehören weiterhin an: Andreas Prestel (Kempten, auch Lehrlingswart), Reinhold Sirch (Kempten, auch Schriftführer) sowie die Beisitzer Matthias Endras (Lauben), Roland Stieglitz (Altusried-Krugzell), Christian Wintergerst (Haldenwang), Magnus Probst (Haldenwang), Armin Huber (Wiggensbach) und Wendelin Höllisch (Sulzberg-Moosbach). Die Fachgruppe Zimmerer in der Bau-Innung Kempten ist vertreten durch Fachgruppenleiter Simon Dir (Haldenwang) sowie die Beisitzer Hans Mayer (Weitnau) und Siegfried Dorn (Haldenwang).

Höhepunkt in Lerchenmüllers langjähriger engagierter Interessenvertretung der Innungsmitglieder war sicherlich die Überreichung der goldenen Ehren-Nadel des Landesverbands der Bayerischen Bauinnungen (LBB) durch Dr. Michael Kögl, Geschäftsführer der Geschäftsstelle Schwaben des LBB. Eine Auszeichnung, mit der Lerchenmüller, wie er sichtlich gerührt sagte, „ niemals gerechnet hat“, denn seine Wurzeln liegen im Zimmerer-Handwerk. Lerchenmüller wurde im Januar 2000 zum Fachgruppenleiter Zimmerer gewählt und zwei Jahre später, im Januar 2002, auch zum Obermeister der Bau-Innung Kempten. Seit dieser Zeit nahm er beide Ämter in Personalunion wahr. Der Vorstandschaft der Kreishandwerkerschaft Kempten gehörte Lerchenmüller einige Zeit auch als stellvertretender Kreishandwerksmeister an.

Ereignisse, wie die Gründung des Verbandes Baugewerblicher Unternehmer Kempten e.V., der Verkauf des im Besitz der Innung befindlichen Haues am Gölenbach in Kempten, die 100 Jahrfeier der Bau Innung sowie die Präsentation der Bau-Innung Kempten auf der Allgäuer Festwoche 2016 im Handwerkerzelt fielen in die Amtszeit Lerchenmüllers. Lerchenmüller dachte immer über den Kirchturm hinaus, wie die Gründung der Arbeitsgemeinschaft der Zimmererinnungen Kempten, Oberallgäu, Ostallgäu, Lindau und Memmingen-Mindelheim deutlich macht.

Daher ließ es sich natürlich auch die Bau-Innung Kempten nicht nehmen, die Verdienste Lerchenmüllers entsprechend zu würdigen. Der Vorschlag seines Nachfolgers, Johann Marton, Lerchenmüller zum Ehrenobermeister zu ernennen, wurde auch einstimmig angenommen. Mit dieser Ernennung verfügt die Bau-Innung Kempten nun sogar über zwei Ehrenobermeister. Denn Lerchenmüllers Vorgänger, Siegfried Keller, wurde vor vielen Jahren schon zum Ehrenobermeister ernannt. Keller ist der Innung immer noch tief verbunden und konnte als Gast dieser Versammlung seinem neuen Ehrenobermeister-Kollegen gleich persönlich gratulieren.

Zahlreiche Mitglieder nutzten gerne die Gelegenheit, sich wieder einmal mit den Kollegen ausgiebig auszutauschen und auch gemeinsam zu essen, mit Begleitung, wie es bei der Bau-Innung Kempten seit jeher gute Tradition ist. Auch Josef Sigel ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, sich endlich der Innung als Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Kempten persönlich vorstellen zu können.

Foto: prb

Kreishandwerkerschaft Kempten

Beethovenstr. 13

87435 Kempten