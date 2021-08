Handwerkskammer für Ostfriesland verabschiedet 15 Tischler und einen Fachpraktiker für Holzverarbeitung.



Die Zukunft auf Holz gebettet - Die frisch ausgelernten Tischlerinnen und Tischler freuten sich über ihre erfolgreich abgeschlossene Ausbildung. - 15 frisch ausgelernte Tischler und ein Fachpraktiker für Holzverarbeitung konnten sich kürzlich über ihre erfolgreich absolvierten Gesellen- und Abschlussprüfungen freuen und in der Handwerkskammer für Ostfriesland ihre Prüfungszeugnisse in Empfang nehmen. Die Mitglieder des Prüfungsausschuss Sonja Hinz, Mario Berger und Lehrwerksmeister Uwe Herzich gratulierten. Die Vorsitzende, Sonja Hinz, nutzte die Gelegenheit, um die vergangenen drei Jahre noch einmal Revue passieren zu lassen und zog Parallelen zu der Fußball-Europameisterschaft. „Ihre Lehrzeit war die Vorbereitung, um es in die Endrunde zu schaffen. Und bei jedem Prüfungsteil mussten Sie um das Weiterkommen kämpfen. Aber Sie haben ihr Ziel im Auge behalten und es geschafft.“ Neben der gründlichen Vorbereitung hätten auch eine gewisse Portion Talent, starke Nerven und die Unterstützung von Freunden, Familie, Lehrern sowie Ausbildern und Ausbilderinnen eine entscheidende Rolle gespielt. „Denken Sie bei Gelegenheit daran, sich dafür zu bedanken“, gab sie den jungen Handwerkern mit auf den Weg.

Um den fachpraktischen Teil ihrer Ausbildung zu bestehen, hatten die Prüflinge etwa eine Woche Zeit, ein selbst geplantes Gesellenstück in der Tischlerwerkstatt der Handwerkskammer fertigzustellen. Grundlage hierfür war eine Zeichnung, die im Vorfeld durch den Prüfungsausschuss freigegeben werden musste. Eine weitere Arbeitsprobe und ein 30-minütiges Fachgespräch rundeten die praktische Prüfung ab. Tebbe Heiken (Aurich) der seine Ausbildung im Betrieb Tischlermeister Otto Müller in Aurich absolvierte, zeigte bei der Fertigung seines Stückes – ein Doppelbett – ganz besonderes Geschick und erhielt die Note „sehr gut“.

Tebbe Heiken aus Aurich erhielt für sein Gesellenstück – ein selbstgefertigtes Doppelbett – die Note „sehr gut“.

Die Tischlerausbildung haben bestanden:

Samuel Lam aus Südbrookmerland (Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH, Aurich); Marcel Kämmereit aus Norden (Tischlermeister Sven Lüppen, Norden); Marvin Brandt aus Rhauderfehn (Stadtwerke Leer AöR, Leer); Efke Ehnts aus Wittmund (MVS Exclusive Constructions GmbH, Schweindorf); Kay Thomann aus Aurich (Rewert Hinrichs GmbH, Aurich); Simon Janssen aus Esens (Tischlerei Feldmann GmbH, Wittmund); Lars Fleßner aus Blomberg (Tischlerei Suntken GmbH, Aurich); Denise Kape aus Halbemond (Tischlermeister Thorsten Endelmann, Norden); Tönjes Bruns aus Ihlow und Tebbe Heiken aus Aurich (beide Tischlermeister Otto Müller, Aurich); Marco Buscher aus Utarp (Grone Schulen Niedersachsen GmbH, Aurich); Alexander Rackow aus Leer, Johannes Hillebrandt aus Westoverledingen und Daenny Korporal aus Emden (alle Bildungseinrichtung des DGB GmbH, Leer) und Nico Siebels aus Aurich (Treibholz Tischlerei GmbH, Wilhelmshaven).

Die Prüfung zum Fachpraktiker für Holzverarbeitung hat bestanden:

Kai-Enno Buß aus Hinte (Ostfriesische Beschäftigungs- und Wohnstätten GmbH, Emden)

