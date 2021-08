"Impfen ist Verantwortung" - Deutschlands beschäftigungsstärkstes Handwerk ruft in vielen internationalen Sprachen zum Kampf gegen Corona auf.

Das Gebäudereiniger-Handwerk spielt seit Ausbruch der Pandemie eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Eindämmung von Corona. Viele Beschäftigte übernehmen seitdem durch ihre Tätigkeiten persönlich Verantwortung für Sauberkeit und Hygiene - in Schulen, Pflegeheimen, Büros oder Kliniken. Zur Eigenverantwortung, aber auch zur Verantwortung im Sinne der Gesellschaft gehört es, sich impfen zu lassen bzw. sich zumindest intensiv zu informieren. Um diese Botschaft zu unterstreichen, hat sich der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV) heute mit einem Impfaufruf an seine Mitgliedsunternehmen gewandt. In insgesamt neun Sprache (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch, Arabisch, Polnisch, Russisch, Kroatisch) versucht der Verband, Überzeugungsarbeit in die Branche hinein zu leisten.

Die Quote von aktuell knapp 60 Prozent vollständig Geimpfter sei gut, aber nicht ausreichend, um noch stabiler durch Herbst und Winter zu kommen, heißt es in dem Impfaufruf. Die Impfung sei nach einhelliger Meinung der Wissenschaft auf der ganzen Welt die einzig wirksame Waffe gegen die Pandemie.

"Wir sind eine beschäftigungsstarke Branche, wir sind eine multikulturelle Branche, und wir sind eine Branche, die in dieser Pandemie eine systemrelevante und verantwortungsvolle Rolle für die Gesellschaft übernimmt", so Bundesinnungsmeister Thomas Dietrich. "Daher sollten wir auch beim Thema Impfen mit Vorbildfunktion vorangehen."

Menschen, die sich aus rein ideologischen Gründen nicht impfen lassen wollten, werde auch der BIV nicht erreichen. Andere Beschäftigte jedoch hätten berechtigte Sorgen oder subjektive Vorurteile. Wieder andere würden das Thema verdrängen, sich nicht ausreichend informieren oder an der Sprachbarriere scheitern. An dieser Stelle wolle der BIV als Arbeitgeberverband des beschäftigungsstärksten deutschen Handwerks mit 700.000 Beschäftigten vielfacher Nationalitäten ansetzen und Verantwortung übernehmen.



