Sächsische Meisterschaften Tischlergesellen 2021 - in der Handwerkskammer Dresden.



Die Wettkampfteilnehmerin und -teilnehmer der Sächsischen Meisterschaften der Tischlergesellen arbeiten hochkonzentriert. - Während der Sächsischen Meisterschaften der Tischlergesellen (PLW) am 01. und 02. Oktober 2021 im BTZ der Handwerkskammer Dresden traten eine Tischlerin und neun Tischler des diesjährigen Ausbildungsjahrganges hoch motiviert gegeneinander an. - In insgesamt 13,5 Stunden fertigten die jungen Holzprofis eine Massivholz-Trittleiter. Diese beinhaltet eine raffinierte Klapp-Mechanik, durch welche sie in einen kleinen Stuhl umgewandelt werden kann. Die Arbeitsaufgabe enthielt sowohl umfangreiche Handarbeiten als auch einige Tätigkeiten an Maschinen. Den ersten Platz belegte Thomas Baumann aus Theuma (Ausbildungsbetrieb: Tischlerei Schönherr, Plauen), welcher seine Kontrahenten Simon Tausend aus Bernsdorf (Ausbildungsbetrieb: TWS GmbH, Biehla) und Tim Robert Brix aus Doberschütz (Ausbildungsbetrieb: Bau- und Möbeltischlerei Albrecht, Schildau) auf den zweiten und dritten Platz verwies. Wir gratulieren allen Teilnehmern und den Preisträgern sehr herzlich - ein großes Kompliment für die großartigen Leistungen!

Spitzenreiter Thomas Baumann wird für die Deutschen Meisterschaften auf Bundesebene nominiert, welche vom 09. bis 11. November 2020 in der Handwerkskammer Trier stattfinden.

Die Besten der sächsischen Handwerkskammerbezirke

Während des Wettkampfes der Tischlerinnen und Tischler wurden auch die jeweiligen Sieger der teilnehmenden sächsischen Handwerkskammern ermittelt. Der Sieger, Thomas Baumann aus Theuma, hat den Tischlerberuf bei der Tischlerei Schönherr in Plauen gelernt. Er ist damit gleichzeitig Bester des Handwerkskammerbezirks Chemnitz.

Im Kammerbezirk Dresden steht Simon Tausend aus Bernsdorf an der Spitze, er absolvierte seine Lehre bei der Tischler Werkstatt Schönteichen GmbH in Biehla.

Als stärkster Wettkämpfer des Handwerkskammerbezirks Leipzig behauptete sich Tim Robert Brix aus Doberschütz, welcher bei der Bau- und Möbeltischlerei Albrecht in Schildau ausgebildet wurde.

Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Handwerkskammer Dresden – insbesondere Herrn Jan Franke – für die hervorragende Vorbereitung und professionelle Organisation.

Die Poloshirts für die Teilnehmerin und die Teilnehmer wurden von Christoph & Oschmann GmbH & Co. KG (www.christoph-oschmann.de) aus Hannover gesponsert.

Die stolzen Sieger :

1. Platz: Thomas Baumann (Theuma)

Ausbildungsbetrieb: Tischlerei Schönherr, Plauen

2. Platz: Simon Tausend (Bernsdorf)

Ausbildungsbetrieb: Tischler Werkstatt Schönteichen GmbH, Biehla

3. Platz: Tim Robert Brix (Doberschütz)

Ausbildungsbetrieb: Bau- und Möbeltischlerei Albrecht, Schildau

Fachverband Tischler Sachsen

Oskar-Maune-Straße 2, 01156 Dresden

Web: www.tischler-sachsen.de

Social Media

www.facebook.de/tischlerverband

www.instagram.de/tischler_sachsen

www.linkedin.com/company/tischlerverband

Der Fachverband Tischler Sachsen

Der Fachverband Tischler Sachsen ist die Landeszentrale aller sächsischen Tischlerinnungen. Seit der Gründung 1990 unterstützt er die Innungen und deren über 730 Mitgliedsbetriebe in fachlichen und rechtlichen Themen.