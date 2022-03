Sächsischer Handwerkstag fordert eine befristete Absenkung der Energie- und der Mehrwertsteuer.

Zum Vorstoß Frankreichs, angesichts rasant gestiegener Spritpreise Kfz-Nutzer vorübergehend durch einen Preisnachlass zu entlasten, erklärt der Präsident des Sächsischen Handwerkstages, Jörg Dittrich:

„Frankreich macht's vor: Aufgrund drastisch gestiegener Kraftstoffpreise will Frankreichs Regierung ab April 2022 für vier Monate einen Nachlass in Höhe von 15 Cent pro Liter auf alle Kraftstoffe gewähren. Wie Medien berichten, soll die Vergünstigung für Kundinnen und Kunden direkt beim Bezahlen an der Tankstelle wirksam werden; Verkäufer von Kraftstoffen würden für den Nach- lass durch den Staat entschädigt.

Dieses Beispiel sollte jetzt unverzüglich auch in Deutschland Schule machen. Zwingend geboten erscheint uns eine Kostenentlastung vor allem für Verbrau- cher und Unternehmer, die ohne Kraftfahrzeuge nicht mehr mobil sind. Aus Handwerkssicht betroffen sind hierbei zumeist Menschen im ländlichen Raum — und damit auch viele Kleinst- und Kleinbetriebe des Handwerks.

In diesem Sinne plädiert der Sächsische Handwerkstag zugleich für eine zu- mindest befristete Absenkung der Energie- und der Mehrwertsteuer.

Mobilität darf nicht zu einer sozialen Frage werden! Genauso wie Strom und Gas müssen auch Kraftstoffe für Verbraucher und Unternehmen mittel- und langfristig bezahlbar bleiben!"

Sächsischer Handwerkstag

