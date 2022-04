Bau- und Ausbauhandwerk sieht Pleitewelle kommen.



Zur drohenden Pleitewelle von Bauunternehmen angesichts explodierender Baustoffpreise sowie zu Gegenmaßnahmen der Bundesregierung bei öffentlichen Aufträgen des Bundes erklärt der Präsident des Sächsischen Handwerkstages, Jörg Dittrich: „Dass in der Baubranche Preise für unverzichtbare Baustoffe wie Stahl, Alu-minium und Kupfer immer neue Rekordwerte erreichen, hat zu einer dramatischen Situation auch im Bau- und Ausbauhandwerk geführt — nicht zuletzt auch in Sachsen. Eine seriöse Kalkulation von Aufträgen ist Unternehmern des Bau- und Aus-baugewerbes mittlerweile nahezu unmöglich, da Zulieferer wichtiger Baustoffe aktuell nur noch Tagespreise angeben. Verschärft wird die ohnehin prekäre Lage der Unternehmen durch die rasant gestiegenen Spritpreise, zu-mal Bauunternehmen auf Lastfahrzeuge generell angewiesen sind.

Ein Lichtblick ist der Erlass der Bundesregierung zu möglichen Preisgleitklauseln bei öffentlichen Aufträgen des Bundes. Auf diese Weise sollen unkalku-lierbar steigende Mehrkosten durch öffentliche Auftraggeber übernommen werden. Eine analoge Regelung zu der des Bundesbauministeriums erwartet der Sächsische Handwerkstag jetzt auch von der Landesregierung für die Landes- und kommunale Ebene im Freistaat. Auch Sachsen sollte im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe Preisgleitklauseln für ausgewählte Produkt-gruppen zulassen. Aus unserer Sicht wäre dies ein erster Schritt, um Unter-nehmen in Größenordnungen vor einem Abdriften in die Zahlungsunfähigkeit zu bewahren."

Hintergrund:

Preis gleitklauseln in Verträgen ermöglichen Unternehmen, unvorhersehbare Einkaufspreissteigerungen für bestimmte Rohstoffe und Materialien zum Teil an den Auftraggeber weiterzugeben. Festgelegt werden derartige Klauseln für bestimmte Stoff- und Produktgruppen, wenn hierfür aufgrund höherer Gewalt nicht kalkulierbare Preisrisiken angenommen werden können.

