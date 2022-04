Girls’Day – Mädchen-Zukunftstag am 28. April 2022

4. April 2022 - Fachlich hochqualifizierte Frauen haben sich in der modernen, häufig digitalen Handwerkswelt positioniert. Mit einer dualen Ausbildung, beispielsweise im Schreiner-Handwerk, kann der Beruf zur Berufung gemacht werden. Es gibt noch viele freie Ausbildungsplätze. - Einen Tag als Kfz-Mechatronikerin erleben. - Auch Mädchen können schrauben, an Autos montieren und die Kfz-Technik prüfen. Wer vor der Entscheidung für eine handwerkliche Ausbildung aber noch virtuelle Werkstattluft schnuppern will, kann einem Kfz-Ausbildungsmeister über die Schulter blicken und in die Rolle einer „echten“ Auszubildenden schlüpfen. Das Angebot der Handwerkskammer Region Stuttgart kann beim Girls'Day am 28. April 2022 wahrgenommen werden.

„Der Tag leistet einen wichtigen Beitrag zur Berufs- und Studienorientierung von Schülerinnen. Er eröffnet neue Perspektiven für eine berufliche Zukunft im Handwerk“, betont Peter Friedrich, Hauptgeschäftsführer der Kammer. Für Unternehmen werde der bundesweit stattfindende Tag eine passende Gelegenheit, den Kontakt zu motiviertem Nachwuchs herzustellen – und zwar frei von Geschlechterklischees. Einblicke in technische und naturwissenschaftliche Berufe des Handwerks stehen beim Girls Day im Vordergrund. Dabei soll vor allem das praktische Erleben im Mittelpunkt stehen. Deshalb können Schulabgängerinnen ab der 5. Klasse Berufsfelder erkunden, in denen Frauen bisher seltener vertreten sind.

Der Anteil der weiblichen Auszubildenden im Handwerk in der Region Stuttgart liegt aktuell bei 18,5 Prozent nach 19 Prozent im Vorjahr. „Hier sehen wir noch Luft nach oben. Vor allem im gewerblich-technischen Bereich würden zahlreiche Betriebe auch gerne Mädchen einstellen, wenn sie den Mut hätten, sich für die sogenannten MINT-Berufe zu interessieren“, weiß Kammerchef Friedrich.

Die Veranstaltung der Handwerkskammer Region Stuttgart wird am 28. April ab 9 Uhr im digitalen Format durchgeführt. Benötigt werden PC, Laptop oder ein Tablet mit Internetzugang und Kamera.

Weitere Infos und Anmeldungen: www.girls-day.de, www.hwk-stuttgart.de/frauenimhandwerk

Foto: amh-online.de

