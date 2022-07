Augenoptikerhandwerk mit 332 neuen Gesellinnen und Gesellen in NRW.



07.07.2022 – 332 neue Gesellinnen und Gesellen in NRW - Am 13. Juni starteten die diesjährigen Lossprechungsfeiern in NRW. Thomas Heimbach, Vorsitzender AOV NRW, und Diethard Pankatz, Obermeister AOI Westfalen (beide links vorn im Bild) gratulierten den Absolventen zur bestandenen Prüfung. In diesem Jahr haben in ganz NRW 332 Auszubildende ihre Gesellenprüfung erfolgreich absolviert. Gefeiert wurde auf den Lossprechungsfeiern, die in diesem Jahr – nach zweijähriger „Coronapause“ – wieder in Präsenz stattfinden konnten. Am 13. Juni war es soweit. An diesem Tag bildete Münster den Auftakt für die diesjährigen Lossprechungsfeiern in den sechs Prüfbezirken Nordrhein-Westfalens. Die Lossprechungen zum Ende der Lehrzeit haben eine lange Tradition als feierlicher Abschluss der Ausbildungszeit, mit der buchstäblichen Lossprechung zu fertigen Gesellinnen und Gesellen erhalten die ehemaligen Auszubildenden ein Zeugnis über ihren erreichten Berufsabschluss! Das ist ein großer Meilenstein auf dem beruflichen, aber auch persönlichen Weg.

Die drei Innungen in NRW gestalteten federführend auch 2022 wieder ein aufwändiges Programm mit Rednern, Musikbegleitung und Fotografen. Die Veranstaltungen sollen das Bewusstsein für die Wertigkeit des Abschlusses stärken und dazu beitragen, dass die Übergabe des Gesellenbriefs bei den Absolventen in besonderer Erinnerung bleibt.

Die Augenoptik kann mit diesen Feiern die jungen Menschen „abholen“, wie man so schön sagt, von ihrem Beruf begeistern und auch dazu inspirieren, zukünftig selbst ein Ehrenamt im Augenoptikerhandwerk zu bekleiden. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und in Zeiten hoher Abbruchquoten während der Ausbildung ist es wichtig, zu zeigen: Der Beruf, den Sie sich ausgesucht haben, ist zukunftssicher, bietet vielfältige Chancen und es ist ein Beruf mit einem ausgeprägten Gemeinschaftsgefühl, in dem Wertschätzung gelebt wird.

In NRW können in diesem Jahr über 300 neue Gesellinnen und Gesellen in der Augenoptik begrüßt werden. Aufgeteilt auf die Prüfbezirke ergibt das 25 neue Augenoptikerinnen und Augenoptiker in Aachen, 67 in Arnsberg, 95 in Düssel-Rhein-Ruhr, 59 in Köln, jeweils 40 in Münster und Ostwestfalen Lippe und sechs in Hamm.

Es gilt, diesen motivierten Berufsnachwuchs in der Augenoptik zu halten: „Unsere Aufgabe als Innung ist es, den Beruf nicht nur jetzt zu gestalten, sondern vor allem auch für die Zukunft. Dazu gehört es, dass wir die Arbeitsbedingungen regelmäßig auf den Prüfstand stellen und der Lebenswirklichkeit anpassen. Dazu gehört, dass wir dem Berufsnachwuchs zeigen: Sie sind geschätzt und willkommen! Mit unseren Lossprechungsfeiern, für deren Gelingen sich Ehrenamt, Ausbilder, Lehrer, Prüfungsausschuss und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle engagieren, tragen wir dazu bei“, so Diethard Pankatz, Obermeister Augenoptikerinnung Westfalen, der in Münster durch den Abend führte.

