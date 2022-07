Gute Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten nach einer beruflichen Ausbildung im Handwerk.

#AusbildungSTARTEN: Handwerk for future - Hauptgeschäftsführer der HWK Potsdam Ralph Bührig; Vorstandsmitglied der HWK Potsdam Brita Meißner; Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger; ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer; ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke (v.l.n.r.) - Die Attraktivität und Zukunftsausrichtung einer Ausbildung im Handwerk wird am 21. Juli bei der gemeinsamen Veranstaltung "Handwerk for future - #AusbildungSTARTEN" des BMBF, des ZDH und der "Handwerk for future - #AusbildungSTARTEN steht für die Zukunftsorientierung und die zentrale Rolle des Handwerks, wenn es darum geht, die großen Zukunftsaufgaben des Klimaschutzes, der Energie- und Mobilitätswende sowie der Digitalisierung umzusetzen", betonte ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer zur Eröffnung der gemeinsamen Veranstaltung von BMBF, ZDH und Handwerkskammer (HWK) Potsdam, die im Rahmen des zweiten "Sommer der Berufsbildung" stattfand. Passend zum Motto "Handwerk for future" war als Veranstaltungsort das Kompetenzzentrum für Energiespeicherung und Energiesystemmanagement der HWK Potsdam in Götz/Groß Kreutz gewählt worden. "Dieses Kompetenzzentrum steht stellvertretend für die vielfältigen Aktivitäten des Handwerks im Bereich dezentraler Energietechnik in ganz Deutschland, die für das Gelingen der Energiewende unbedingt notwendig ist", so Wollseifer.

Wie diese Techniken in der Praxis angewendet werden und welche Voraussetzungen für deren Anwendung auch schon in der Ausbildung erfüllt sein müssen, darüber diskutierten Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, ZDH-Präsident Wollseifer und der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam Ralf Bührig vor Ort mit Auszubildenden und Teilnehmenden von Meisterkursen. Im Fokus standen dabei die attraktiven Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten nach einer beruflichen Ausbildung im Handwerk.