16.10.2022 - Jetzt anmelden für die hairGAMES 2022!

Zur StyleCom 2022 dürfen die hairGAMES | Deutschen & Mitteldeutschen Meisterschaften der Friseurinnen und Friseure 2022 natürlich nicht fehlen. Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) und der Landesinnungsverband der Friseure und Kosmetiker Thüringen/Sachsen-Anhalt suchen in Erfurt die besten Friseurinnen und Friseure Deutschlands. Die hairGAMES bieten die ideale Showbühne, um Hair- und Beauty-Skills vor einem mitfiebernden Publikum unter Beweis zu stellen.



Im Wettstreit um den heiß begehrten Titel „Deutscher Meister – hairGAMES Champion 2022“, können alle Friseurinnen und Friseure mitmachen – egal, ob am Anfang der Karriere oder mit langjähriger Berufserfahrung. Die Challenge? Durch Schnitt und Styling am Modell auf Zeit einen angesagten Trendlook in den Kategorien Damen und Herren kreieren. Jetzt anmelden! Hier gibt es die Ausschreibung und das Anmeldeformular zu den hairGAMES 2022

StyleCom 2022: Jetzt Tickets sichern.

Die Fachmesse StyleCom - The HairFestival und die Deutschen Meisterschaften der Friseurinnen und Friseure sind zurück. Vom 15. bis 16. Oktober 2022 wird die Messe Erfurt wieder glitzern und funkeln. Die Messebesucher erwartet ein aufregender Mix aus Glamour, Kreativität, Handwerk und Inspiration rund um das Thema Haare.



JETZT Tickets sichern! Auf style-com.de/tickets gibt es jetzt die Tickets für die StyleCom vom 15. bis 16. Oktober 2022. Die Azubitickets kosten außerdem nur 15 statt 25 Euro. Wir sehen uns in Erfurt!

