Im Berufsbildungszentrum in Aurich beweist der Maurer-Nachwuchs sein Geschick

17.08.2022 - Im Berufsbildungszentrum in Aurich haben 33 Maurerinnen und Maurer, ein Hochbaufacharbeiter und ein Fachpraktiker im Maurerhandwerk ihre praktische Prüfung abgelegt.In den Bauhallen des Berufsbildungszentrums (BBZ) der Handwerkskammer für Ostfriesland in Aurich lag in den vergangenen Wochen wieder Prüfungsstress in der Luft. Denn die praktischen Gesellenprüfungen im Maurerhandwerk standen an. Als Beste konnten Ilyosidin Bahridinov aus Saterland vom Ausbildungsbetrieb Matthias Reens GmbH (Saterland) und Ammar Chikhmous aus Ostrhauderfehn vom Ausbildungsbetrieb HD Bau GmbH & Co. KG (Leer) den Prüfungsausschuss von ihrer Arbeit überzeugen.In den zwei Ausbildungshallen bauten die angehenden Maurer ihre etwa einen Meter langen und 50 Zentimeter hohen Prüfungsstücke auf. Für sie galt es, innerhalb von sechs Stunden ein Mauerwerk mit einer Hohlschicht zu errichten. Die Innenschale wurde aus Kalksandstein im Blockverband gemauert, die Außenschale im sogenannten „Wilden Verband“ verblendet. Auch Fenster- und Türanschläge arbeiteten die Prüflinge ein.

Die Gesellenprüfung zum/zur Maurer/in haben bestanden:

Thore Tolksdorf aus Utarp (Abken Bau GmbH & Co KG, Utarp); Wilke Kuhlmann aus Südbrookmerland (Alfred Eilers, Südbrookmerland); Jan Marven Stille aus Ostrhauderfehn (Bau Albers GmbH & Co. KG, Westoverledingen); Pascal Tjaden aus Upgant-Schott (Bauunternehmen Ernst Jakobs GmbH, Leezdorf); Rene Jütting aus Moormerland und Leon Schmidt aus Moormerland (beide Bauunternehmung + Zimmerei Walter Baumann GmbH & Co. KG, Moormerland); Yannick Janssen aus Großheide (Daniel Buß Bauunternehmen GmbH, Großheide); Lennard Eschen aus Wiesmoor (Frerich Lemberger Maurermeister, Großefehn); David Dirksen aus Hesel (Gebr. Saathoff GmbH, Hesel); Nils Janssen aus Marienhafe (Georg Ahrends Baugeschäft GmbH und Co. KG, Norden); Jonas Gottschalk aus Wittmund (Gerold Friedrichs Reiner Janßen GbR, Wittmund); Ammar Chikhmous aus Ostrhauderfehn (HD Bau GmbH & Co. KG, Leer); Tönjes Harald Eschen aus Fiebing und Tim Wilts aus Aurich (beide J. Meyer GmbH Bauunternehmung, Großefehn); Thorben Ole Spieker aus Hesel (Janssen Hochbauunternehmen GmbH, Uplengen); Jendrik Kieckbusch aus Stedesdorf (Jochen Hahn Bauunternehmen GmbH, Holtgast); Jannik Brückmann aus Schortens und Timo Friedrichs aus Wittmund (beide Kunstreich Bauunternehmensgesellschaft mbH, Wittmund); Andre Nikiel aus Krummhörn (LEJO Haus und Bau GmbH & Co. KG, Krummhörn); Dominik Siegmund aus Berumbur und Marcel von der Hülls aus Großheide (Ludwig Bold GmbH & Co. KG, Norden); Ilyosidin Bahridinov aus Saterland und Torben Kleen aus Rhauderfehn (beide Matthias Reens GmbH, Saterland); Steffen Reck aus Ostrhauderfehn (MM Bauunternehmen und Zimmerei GmbH, Ostrhauderfehn); Paul Krüger aus Dornum (Nord-Bau GmbH, Bauunternehmung, Moorweg); Malik Lazali aus Ihlow (Ramzi Lazali Maurer- und Betonbauer- und Zimmerermeister, Südbrookmerland); Mick van Ohlen aus Uplengen (Reinders GmbH, Uplengen); Fabian Folkerts aus Krummhörn und Gero van Velde aus Krummhörn (beide Stefan Gerjets Bauunternehmung- und Zimmerei GmbH, Emden); Lukas Goldau aus Norden (Tell Bau GmbH, Norden); Karsten König aus Großheide (Thorsten Schoolmann Hochbau und Zimmerei GmbH, Großheide); Marie-Luisa Janssen aus Blomberg und Sven Meißner aus Wittmund (Tino Meyer, Großefehn).

Die Abschlussprüfung zum Hochbaufacharbeiter hat bestanden:

Nico Can Stephan aus Aurich (Tell Bau GmbH, Norden)

Die Abschlussprüfung zum Fachpraktiker im Maurerhandwerk hat bestanden:

Florian Behrends aus Wiesmoor (Kreisvolkshochschule Norden gGmbH, Norden)

