Im Handwerk droht eine Insolvenzwelle - Energiekrise bedroht die Existenz von Tausenden von energieintensiven Handwerksbetrieben.

Diese Dynamik, die habe ich noch nie erlebt, das ist viel schlimmer als in den Hochphasen der Corona-Pandemie. Mein Eindruck ist jedoch, dass die Bundesregierung noch gar nicht auf dem Schirm hat, was sich da gerade zusammenbraut und auf uns zukommt. Wenn in einigen Branchen flächendeckend Betriebe wegbrechen, dann wird das neben den Arbeitsplatzverlusten auch dazu führen, dass es zu Versorgungsengpässen und -problemen kommen kann. Das dritte Entlastungspaket hat diese Lage zahlreicher Handwerksbetriebe nicht im Blick und lässt vor allem den Zeitfaktor völlig außer Acht. Die Betriebe sind jetzt in akuter Not, weshalb ihnen zeitverzögerte Hilfen nichts nutzen. Es mangelt an zielgenauen und vor allem schnellen Hilfen. Vieles, was den Betrieben in Aussicht gestellt wird, wird seine Wirkung erst auf längere Sicht entfalten können: Die Zeit haben wir aber nicht mehr! Dann kann es längst zu spät sein. Um eine Insolvenz-Welle im Handwerk zu verhindern, muss der Staat besonders betroffene, energieintensive Betriebe direkt mit Härtefallhilfen unterstützen. Und wir brauchen eine Energiekostenabfederung für kleine und mittlere Betriebe. Hier werden bei Beibehaltung des Preismechanismus die Gaskosten und ihr Anstieg bereits auf der Ebene der Großhandelspreise "abgebremst" - und damit schon bevor sie ins Marktsystem und die Netze eingespeist werden. Flankierend muss die Bundesregierung die Energiesteuern auf die europarechtlich zulässigen Mindeststeuersätze senken."

Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. (ZDH)

Mohrenstraße 20/21

10117 Berlin