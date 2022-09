Augenoptikerhandwerk - Blick•ZuverSicht – ein voller Erfolg

22.09.2022 –Goldsaal des Kongresszentrums in den Dortmunder Westfalenhallen – der „place to be“ für alle Innungsaugenoptiker aus NRW. 41. Ausgabe des Verbandstags des Augenoptiker- und Optometristenverbands NRW (AOV NRW) fand am 18. September 2022, statt. „Wir treffen uns heute zum 41. Mal zum Verbandstag der Augenoptiker und Optometristen in NRW. Damit ist dies die traditionsreichste Veranstaltung der Branche“, so Thomas Heimbach (Vorsitzender AOV NRW) in seiner Begrüßung. Rund 300 Gäste waren der Einladung nach Dortmund gefolgt und sie alle zeigten sich am Nachmittag begeistert von der Veranstaltung. Auch die 15 Industriepartner, deren Industrieausstellung sich als fester Teil der Fachveranstaltung etabliert hat, waren sehr zufrieden.

Abwechslungsreich und relevant: Das Vortragsprogramm

Das Vortragsprogramm reagierte auf die aktuellen gesellschaftspolitischen und sozioökonomischen Herausforderungen.

In ihrer Keynote richtete CDU-Politikerin und Publizistin Diana Kinnert mit klaren Worten eine junge Perspektive auf die Gesellschaft und gegenwärtige wie zukünftige Handlungsfelder. Sie machte deutlich, wie wichtig es ist, auf die Prägung der Gen Z zu schauen, für die Europa nicht mehr nur Wonne bedeute und für die Zukunft kein Sehnsuchtsort mehr sei, so wie es noch für sie und ihre Generation der Millennials, der „konditionierten Optimisten“, der Fall gewesen sei. Alte Systeme müssten auf den Prüfstand gestellt werden und nicht alles, was modern klinge – wie Homeoffice – sei bei den „Jungen“ auch gewollt. Diese sehnten sich angesichts einer Krisen-Reizüberflutung 24/7 nach weniger (Über-)Individualisierung und suchten stattdessen nach mehr Stabilität und Verbindlichkeit.

Der Vortrag und die anschließende Gesprächsrunde mit Thomas Heimbach, der professionell und unterhaltsam durch das Programm führte, und dem Plenum wurden später unter den Gästen kontrovers diskutiert. Eines aber kann wertneutral festgehalten werden: Es ist wichtig, zu handeln.

Dies ist auch ein Appell von Prof. Dr. Busch, der die Teilnehmer später am Tag mitnahm auf eine Reise durch die Psychologie. Er erklärte, dass es einen (tatsächlich messbaren) Unterschied mache, wie man mit Krisen umgehe. „Jeder steht im Laufe seines Lebens mal vor einem Monster, das den Weg versperrt.“ Weglaufen, Erstarren, Verhandeln, Kämpfen? Busch rät: „Nehmen Sie es einfach ein Stück mit auf Ihrem Weg.“

Fachlich anspruchsvoll befassten sich drei ausgewiesene Experten mit neuen Erkenntnissen zum Binokularsehen. Auf den wissenschaftlichen Einstieg durch Dr. Wolfgang Jaschinski folgte Dipl.-Psychologin Prof. Dr. Stephanie Jainta zu den Ergebnissen der Forschung. Andreas Leiße, Dozent an der HFAK, beantwortete anschließend die Frage für die Praxis: Das optimale Prisma – Realität oder Wunschvorstellung?

Der Appell der drei Referenten am Ende des Vortrags lautete: Die Forschung auf diesem Feld müsse weitergehen, dafür bedürfe es dem Auf- und Ausbau eines engagierten Netzwerkes, das die begonnene Arbeit weiterführt.

Lutz Jurkat, Gründer der Marketingagenturen 2do digital und Spotleit, ging schließlich in seinem Vortrag auf Purpose Driven Marketing ein – quasi Marketing mit Haltung. Gerade das gewählte Beispiel Nachhaltigkeit traf bei vielen Anwesenden ins Schwarze.

Selbstverständlich kamen auch Branchenzahlen und Berufspolitik nicht zu kurz. Thomas Heimbach verschaffte kurzweilig einen Überblick über die aktuelle Marktsituation – in jedem Jahr ein Highlight und für viele Teilnehmende einer der wichtigsten Programmpunkte. Anschließend dankte Heimbach seinem langjährigen Vorstandskollegen Dieter Großewinkelmann für sein Engagement und überreichte ihm als Anerkennung das silberne Ehrenzeichen des AOV NRW.

Dieter Großewinkelmann, langjähriges Vorstandsmitglied des AOV NRW, hatte im Jahr 2020 das gemeinsame Unternehmen mit seiner Ehefrau Inge Großewinkelmann veräußert und sich nach und nach aus der ehrenamtlichen Tätigkeit verabschiedet.

„Es ist großartig, wieder Kollegen persönlich zu treffen. Die gelöste Stimmung und dass sehr gute Feedback zeigen, dass wir für unsere Mitglieder wieder eine Veranstaltung mit echtem Mehrwert auf die Beine gestellt haben. Wir danken allen Industriepartnern und Referenten herzlich, dass sie das mit uns möglich gemacht haben. Besonders aber danken wir allen Mitgliedern für ihre Unterstützung. Wir freuen uns schon auf den Blick.2023, wieder im November“, resümiert Thomas Heimbach.

Über den AOV NRW

Der Augenoptiker- und Optometristenverband NRW (AOV NRW) ist die Interessenvertretung des Augenoptikerhandwerks in Nordrhein-Westfalen. Als Landesinnungsverband nimmt der AOV NRW die Gesamtinteressen der nordrhein-westfälischen Innungsaugenoptikbetriebe wahr. Mit seinen rund 1.500 freiwilligen Mitgliedsbetrieben ist der AOV NRW einer der größten deutschen Landesinnungsverbände des Augenoptikerhandwerks. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aov-nrw.de

Augenoptiker- und Optometristenverband NRW

Generationenweg 4

44225 Dortmund