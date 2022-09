Designtalente im Handwerk von NRW-Ministerin Mona Neubaur ausgezeichnet



27.09.2022 - Mit einer Siegerehrung eröffneten in der Handwerkskammer zu Köln am 25.09.2022 NRW-Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur, der Präsident des Westdeutschen Handwerkskammertages (WHKT), Berthold Schröder, und der Präsident der Handwerkskammer zu Köln, Hans Peter Wollseifer, die Ausstellung DesignTalente Handwerk NRW. - Handwerkerinnen und Handwerker aus ganz NRW – im Alter bis 30 Jahre – haben von Januar bis Mai Fotos ihrer selbst entworfenen und gestalteten Arbeiten digital eingereicht. Diese wurden von einer Expertenjury für Handwerk und Design gesichtet und bewertet. Die ausgewählten Arbeiten sind nun in der Ausstellung vom 25.09. bis 09.10.2022 in Köln zu sehen. Darunter auch die Arbeiten der diesjährigen sieben Preisträgerinnen und Preisträger, die sich über eine Prämie in Höhe von jeweils 3.000 Euro freuen können. Hans Peter Wollseifer, Präsident der Handwerkskammer zu Köln, begrüßte die jungen Designtalente des Handwerks: »Design ist im Handwerk nicht nur richtig, sondern es ist wichtig.

Kenntnisse und Fähigkeiten beim Thema Design vertiefen das Verständnis von Material und Technik, und verstärken damit die praktische Lösungskompetenz. Design ist auch ein Schlüssel zur Lösung des Fachkräftemangels, denn wer Design machen will, ist im Handwerk gut aufgehoben. Ich freue mich daher sehr über eine gelungene Ausstellung von und mit Designerinnen und Designern einer neuen Generation. Diese Menschen werden mit Ihren Fähigkeiten ihre eigene Zukunft gestalten. Und die Zukunft des Handwerks gleich mit.«

Im Gespräch mit Moderatorin Michaela Padberg stellte Ministerin Neubaur die Bedeutung anspruchsvollen Designs für die Fachkräftesicherung heraus: »Das Handwerk macht nicht nur die Energiewende, sondern bietet viele Möglichkeiten kreativ zu gestalten. Die Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs DesignTalente beweisen erneut, welche Vielfalt im Handwerk liegt. Viele junge Menschen möchten sich selbst etwas ausdenken, planen und dann mit den eigenen Händen umsetzen. Deshalb macht das Erlernen von Gestaltungswissen eine Ausbildung im Handwerk attraktiv.«

WHKT-Präsident und Zimmerermeister Berthold Schröder gratulierte allen Teilnehmenden und unterstrich, »dass Handwerkerinnen und Handwerker ihren Beruf zu etwas machen, was mit ihnen selbst zu tun hat – mit ihrer Persönlichkeit und ihrem Talent. Wenn das gelingt, wird aus Beruf Berufung und aus Talent Erfolg.« Abschließend rief er die jungen Designtalente des Handwerks und die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung dazu auf: »Lassen Sie sich begeistern – vom Handwerk, vom Design und vom Wettbewerb DesignTalente Handwerk NRW.«

Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger mit ihren Themenbereichen sind:

Leonard Elias Böker aus Aachen, Möbel

Patricia Flock aus Münster, Wohnen & Außenbereich

Moritz Berrer aus Münster, Wohnen & Außenbereich

Aram Gosau aus Aachen, Objekt & Skulptur

Jan Weßelmann aus Dülmen, Medien

Sebastian Kahl aus Aachen, Schmuck

Jonas Finkeldei und Nicklas Coombe Potter aus Münster, Sonderpreis

Der überaus sehenswerte Katalog DesignTalente Handwerk NRW mit allen Ausstellerinnen und Ausstellern steht online unter www.designtalente-handwerk-nrw.de/2022 zur Verfügung.

Als Jurorinnen und Juroren haben den diesjährigen Wettbewerb unterstützt:

Thomas Faber, Tischlermeister und Meisterdesigner aus Alsdorf

Sandra Gronemeier, Damenschneidermeisterin aus Düsseldorf

Robert Hansel, Handwerksdesigner aus Köln

Jacqueline Hen, Designerin und Künstlerin aus Köln

Conny Kokot, Designerin für Schmuck und Objekte aus Hagen

Stefanie Schenk-Busse, Grafik- und Objektdesignerin aus Meschede

Julia Timmer, Designerin aus Willich

Lutz Tölle, Fotograf aus Iserlohn

Der Schirmherr des Wettbewerbs DesignTalente Handwerk NRW ist Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst. Gefördert wird der vom WHKT organisierte Wettbewerb inklusive Ausstellung und Prämien für die Siegerinnen und Sieger seitens des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.

Handwerkerinnen und Handwerker, die gestalterisch neue Herausforderungen suchen: Akademie für Handwerksdesign Gut Rosenberg in Aachen und Akademie für Gestaltung der HWK Münster, Haus Kump. An beiden Standorten werden Gestalterinnen und Gestalter des Handwerks ausgebildet und die Besonderheiten von Handwerksdesign vermittelt.

Die Ausstellung zum Wettbewerb findet vom 25. September–09. Oktober 2022 in der Handwerkskammer zu Köln (Heumarkt 12, 50667 Köln) statt. Öffnungszeiten: montags bis freitags 10:00–16:00 Uhr, samstags 10:00–18:00 Uhr; sonn- und feiertags geschlossen

