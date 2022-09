Schornsteinfeger-Innung für Ostfriesland überreicht Gesellenbriefe an den Handwerkernachwuchs.

28.09.2022 - Neue Glücksbringer ausgebildet - Lehrlingswart Redelf Heuermann (v.l.), Prüfer Gerold Petersen, Schornsteinfegerin Antje Klostermann und Obermeister Reno Janssen (r.) gratulierten den neuen Schornsteinfegern Joschua Zander, Dieke Bohlen und Tjark Overlander. - Das Schornsteinfeger-Handwerk kann sich über Zuwachs freuen. Die drei frisch ausgelernten Gesellen Joschua Zander aus Aurich (Schornsteinfegermeister Redelf Heuermann, Hage), Dieke Bohlen aus Aurich (Schornsteinfegermeister Bodo Bargmann, Aurich) und Tjark Overlander aus Moormerland (Schornsteinfegermeister Reiner Kröger, Westoverledingen) legten kürzlich ihre theoretische Prüfung in der Schornsteinfegerschule Niedersachsen in Hannover sowie die praktische Prüfung in der Schornsteinfeger-Innung für Ostfriesland in Aurich ab. Damit haben sie ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

In einer kleinen Feierstunde bekamen sie jetzt von Reno Janssen, Obermeister der Schornsteinfeger-Innung für Ostfriesland, ihre lang ersehnten Gesellenbriefe überreicht. „Wir sind sehr stolz auf euch. Die vergangenen drei Jahre waren nicht immer einfach, aber ihr habt es geschafft“, gratulierte Obermeister Janssen. Sein besonderer Dank galt außerdem den Lehrmeistern, sie hätten den jungen Männern während dieser Zeit stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Den Nachwuchs forderte er außerdem auf, nach der Ausbildung nicht still zu stehen, stets neue Erfahrungen zu sammeln und „auch mal über den Tellerrand hinaus zu schauen“. Der Fachkräftebedarf sei nach wie vor groß, ebenso die Bandbreite an Weiterbildungsmöglichkeiten.

Foto: Innung

