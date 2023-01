Digitales Handwerk - Zulassung und Anmeldung zur Meisterprüfung nun online möglich

23.01.2023 - Handwerkskammer wird digitaler - Seit Beginn des Jahres 2023 ist es bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald möglich, sowohl den Antrag auf Zulassung als auch die Anmeldung zur Meisterprüfung online abzuwickeln. „Wir wollen wegkommen von den Papierbergen, die durch verschiedenste Antragsdokumente entstehen“, sagt Alexander Dirks, Leiter des Geschäftsbereichs Meisterprüfung. Monatelang wurde daran gearbeitet, das Zulassungs- und Anmeldeverfahren zur Meisterprüfung zu digitalisieren und damit für den Nutzer zu vereinfachen. Seit Jahresbeginn ist der Prozess nun finalisiert.

Durch die seit Sommer 2022 greifende novellierte Meisterprüfungsverfahrensverordnung wurden einige Anpassungen im Prozessablauf notwendig, welche in Abstimmung mit dem Software-Anbieter der Handwerkskammer umgesetzt wurden. In diesem Zuge war klar, dass auch das Zulassungs- und Anmeldeverfahren zukünftig nur noch online möglich sein soll. „Prüflinge können nun alle relevanten Daten über unsere Internetseite angeben und die Dokumente verschlüsselt an uns senden“, so Dirks zu den neuen Möglichkeiten. Für die Antragsteller ist es damit nicht mehr notwendig, die Antragsformulare auszudrucken, zu unterzeichnen und wieder einzuscannen. Es kann alles direkt am Computer oder Smartphone erledigt werden.

Dirks ist überzeugt, dass die Umsetzung ein wichtiger Schritt hin zu einer digitalen Verwaltung ist. „Nicht nur in unserem Geschäftsbereich wird daran gearbeitet, sich für die Zukunft zu rüsten“, erklärt er weiter. „Wir wollen den Service für unsere Mitgliedsbetriebe insgesamt verbessern.“

Die Beantragung der Zulassung und Anmeldung zur Meisterprüfung kann über die Internetseite www.hwk-mannheim.de/handwerksmeister getätigt werden.







Handwerkskammer Mannheim

Rhein-Neckar-Odenwald

B1, 1-2

68159 Mannheim