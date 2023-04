Ausbildung im Handwerk - „5 Tage, 5 Berufe“: Dabei sein lohnt sich fünffach in der Praktikumswoche.

Bäckereien in der Region bieten interessierten Jugendlichen die Chance, den Beruf des Bäckers und der Bäckerin kennenzulernen.

26.04.2023 - Montags ein Dach decken, dienstags Brötchen backen, freitags Autos reparieren. Wann sonst, außer während der Praktikumswoche in Baden-Württemberg, ist es möglich, fünf Berufe innerhalb von fünf Tagen kennenzulernen? Da etliche Ausbildungsplätze weiter unbesetzt sind, soll das vielfältige Angebot der Praktikumswoche mehr junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk begeistern. „Viele Schülerinnen und Schüler wissen nicht, welchen Beruf sie nach der Schule erlernen wollen. Praxiserfahrungen sind aber für die Entscheidungsfindung unverzichtbar und für den individuellen Weg der Berufsorientierung entscheidend“, erklärt Dr. Joachim Eisert, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Reutlingen. „Während der Praktikumswoche können junge Menschen die Vielfalt des Handwerks kennenlernen und in verschiedene Berufe jeweils für einen Tag hineinschnuppern. Und unsere Handwerksbetriebe können gleichzeitig potenzielle Nachwuchskräfte kennenlernen und die Vorteile einer dualen Ausbildung mit Jobgarantie aufzeigen.“

Mit der Online-Plattform www.praktikumswoche.de steht Jugendlichen ab einem Alter von 15 Jahren ein unkompliziertes und kostenloses Angebot zur Verfügung. Nach der Registrierung können die Jugendlichen sie interessierende Berufsfelder und Wunschtermine auswählen und erhalten dann einen individuellen Praktikumsplan mit mehreren Stationen in passenden Praktikumsbetrieben ihrer Region. Unternehmen legen dort nach einer kostenfreien Registrierung ein Firmenprofil an und geben ihre Praktikumsangebote an.

Der Zeitraum der Praktikumswoche wird sich – wie im vergangenen Jahr auch – über die gesamten Pfingstferien und die zwei darauffolgenden Schulwochen erstrecken (30. Mai bis 23. Juni 2023). Wiederholt wird die Aktion dann noch einmal im Herbst.

Jetzt käme es vor allem auf die Schulen an, ihre Schülerinnen und Schüler über die Praktikumswoche zu informieren, so Eisert weiter. Er setze hier auf die Schulleitungen aller Schulformen. „Die Praktikumswoche im letzten Jahr hat gezeigt, dass ein niederschwelliger Zugang zu Praktika für die Berufsorientierung an Schulen aller Schulformen unabdingbar ist. Mit diesem Angebot werden wertvolle Kontakte zwischen Betrieben und Schülern geknüpft – zum Beispiel für weitere Langzeitpraktika oder eine Ausbildung“, sagt Eisert.

Im vergangenen Jahr nahmen in der Region der Handwerkskammer Reutlingen mit den Landkreisen Freudenstadt, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und dem Zollernalbkreis 600 Unternehmen aus vielen verschiedenen Branchen teil und boten Praktikumstage in unterschiedlichen Berufsfeldern an. In diesem Jahr sind es bereits 300 Betriebe, die sich kostenfrei registriert habe. Und noch immer können Betriebe ihre Angebote melden.

Die Praktikumswoche 2023 ist eine gemeinsame Aktion von Wirtschaftsverbänden, Kammern, Bundesagentur für Arbeit, Kultus- und Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg.

