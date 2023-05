Bewerbungen zum Murjahn Zukunftspreis 2023

25. April 2023 (Caparol) – Dr. Klaus Murjahn initiierte den Dr. Murjahn-Förderpreis 2011 anlässlich seines 75. Geburtstages als Dank an das Malerhandwerk für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit über viele Jahrzehnte. Nach drei Jahren Pause wegen Corona wird der Wettbewerb als Murjahn Zukunftspreis nun erstmals wieder ausgelobt. Damit trägt Caparol-Firmeninhaber Dr. Ralf Murjahn nicht nur dem tiefgreifenden Wandel innerhalb der Branche Rechnung, sondern knüpft zugleich an den Markenrelaunch von Caparol aus dem vergangenen Jahr an, der sich auch im Zukunftspreis in Form eines neuen Designs und einer modernen zeitgemäßen Ausrichtung widerspiegelt.

Der Preis richtet sich an Fachbetriebe, Meister, Gesellen und Auszubildende sowie Bildungseinrichtungen des Maler- und Lackierer- sowie des Stuckateur-Handwerks, die durch herausragende Leistungen wegweisende Impulse für das Handwerk geben. Bewerbungen sind in den Kategorien „Design Innenräume“, „Design Außen“, „Aus- und Weiterbildung“, „Young Pros“, „Ehrenpreis“ und „Nachhaltigkeit“ möglich. Die Kategorie Nachhaltigkeit wurde neu aufgenommen, zumal der Murjahn Zukunftspreis Nachhaltigkeit im Namen trägt: Es geht hierbei um die Zukunft der kommenden Generationen und um Antworten auf die großen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte, welche die Branche geben kann.

Wie zuvor der Dr. Murjahn-Förderpreis ist der Murjahn Zukunftspreis mit 50.000 Euro dotiert. Er wird alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Caparol-Architekturpreis verliehen. Mehrfachbewerbungen (in verschiedenen Kategorien) sind bis 31. August 2023 möglich. Die Bewerbungsunterlagen sowie weitere Details gibt‘s im Internet unter „ www.murjahn-zukunftspreis.de “. ( ab 1. Juni bewerben! )

