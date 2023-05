Designmöbel aus Jungmeisterhand - Wildunger Designpreis 2022/2023

11.05.2023 - Designpreis-Siegerin Maria Lohrmann aus Helsa (m.) mit Geschäftsführer Hermann Hubing, den Preisträgern Theodor Hummel und Lauritz Strenge, Klassenlehrer Karsten Mrzyglod und dem stellvertretenden Schulleiter Andreas Bognanni (v.l.)

Der Wildunger Designpreis im Frühjahr 2023 geht an die Jungmeisterin Maria Lohrmann aus Helsa. Zweiter und dritter Sieger wurden die Jungmeister Lauritz Strenge aus Eckernförde und Theodor Hummel aus Biebergemünd. Die drei sind Absolventen des Meisterkurses 2022/23 an der Holzfachschule Bad Wildungen. Maria Lohrmanns Siegerwerkstück ist ein außergewöhnlich gestalteter Kleiderschrank aus heimischer Eiche und mitteldichter Holzfaserplatte. Er beeindruckte die Fachjury mit dem harmonischen Materialmix und einem hohen ästhetischen Anspruch. Die durchdachte Funktionalität und die vielfältigen Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kleidungsstücke machten nach Ansicht der Experten das leichte und offene Möbel zu einem Alltagsbegleiter für kleinere Räume.

Der „Vielseitige Raumtrenner“ des Zweitplatzierten Lauritz Strenge besticht durch seine stimmige Materialkombination aus massiver Kirsche und belegtem Linoleum. Insbesondere seine schlichte und ausgewogene Linienführung mit passenden Detaillösungen machten das Gestellmöbel aus Sicht der Jury preiswürdig und interessant. In seiner Geradlinigkeit wirkt es unaufgeregt und zeitlos.

Theodor Hummels Schreibtischkombination aus geöltem Birnbaum-Vollholz mit hochwertigem Schichtstoff greift die Ästhetik des deutschen „Mid-Century“ auf und ist gestalterisch an Designmöbel der fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts angelehnt. Die Jury lobte dabei insbesondere die Kombination aus klaren Linien, geometrischen Formen und sanften, organischen Kurven.

Die drei Preisträger wurden am 16. April im Rahmen der Meisterstückausstellung an der Bad Wildunger Holzfachschule geehrt. Der stellvertretende Schulleiter Andreas Bognanni wies in seiner Laudatio auf die besonderen Anforderungen des vor rund 20 Jahren ins Leben gerufenen Bad Wildunger Designpreises hin, der handwerkliche und technische Meisterschaft bei der Erstellung des Werkstücks als grundlegend voraussetzt, letztendlich aber über die äußere Gestaltung, eben das Design, entschieden werde.

Hartmut Otto, erster Stadtrat der Stadt Bad Wildungen, gratulierte den jungen Meisterinnen und Meistern. Otto hob, ebenso wie Schulleiter und Geschäftsführer Hermann Hubing, die Bedeutung der Holzfachschule für die Region hervor. Hubing betonte zudem in seinen Ausführungen: „Die Holzfachschule Bad Wildungen bereitet jedes Jahr rund 60 junge Menschen auf die Meisterprüfung im Tischlerhandwerk vor. Damit nehmen wir bundesweit einen Spitzenplatz unter den Meisterschulen ein. Unser überdurchschnittlich guter Ruf trägt wesentlich dazu bei, dass der hier erworbene Meisterbrief ein wichtiger Bestandteil des beruflichen Erfolges sein wird.“

Die nächsten Kurse zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung im Tischlerhandwerk beginnen im Herbst 2023. Anmeldung und Informationen auf der Webseite der Holzfachschule unter www.holzfachschule.de.

Fachverband Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz

Landesinnungsverband für das Tischlerhandwerk, Bestattungs- und Montagegewerbe

Auf der Roten Erde 9

34537 Bad Wildungen