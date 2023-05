Bürokratieabbau - Handwerk fordert, jetzt den Regel-Wald durchforsten



26.5.2023 - Zum Beschlusspapier der Grünen-Landtagsfraktion erklärt Handwerk BW-Präsident Rainer Reichhold: „Nun, da sowohl die CDU- wie auch die Grünen-Fraktion entsprechende Beschlüsse und Papiere verabschiedet haben, sollten Ministerpräsident und Landesregierung keine Hindernisse mehr haben, dem Vorschlag von Wirtschaft und Kommunen nach einem umfassenden Bürokratieabbau zu folgen. Im Offenen Brief von Handwerk BW sowie sieben anderen Spitzenorganisationen aus Industrie, Handel, Sparkassen, Genossenschaften, Gemeinden, Städten und Kreisen wurden bereits erste Vorschläge zur regulatorischen Vereinfachung gemacht.

In mehreren Positionspapieren auch des Handwerks sind längst konkrete Hindernisse in Gesetzen und Verwaltungshandeln aufgelistet. An die Arbeit, kann es da nur heißen. Gemeinsam mit dem Landtag kann die Regierung ihren Worten Taten folgen lassen und den Wind der Entlastung durch den baden-württembergischen Regel-Wald fegen lassen. Deutschland ist in der Rezession, das Land steht mitten im Feuer des demografischen Wandels, wir liegen in der Digitalisierung zurück – es ist höchste Zeit für Entfesselungen, die Bürgern und Betrieben wieder Hoffnung machen.“

